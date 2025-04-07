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В Самарской области родители могут создать черновик электронного заявления для бронирования путевок на летний отдых

7 апреля 2025 15:35
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Сформированный черновик электронного заявления можно менять и редактировать.

Начиная с 7 апреля 2025 года на Региональном Портале государственных услуг Самарской области можно создать черновик заявления на бронирование путевки на детский отдых. Сформировать черновик электронного заявления на получение путевки, выбрав детский лагерь и дату заезда для каждого ребенка, можно в личном кабинете Регпортала. Старт бронирования – 25 апреля.

В прошлом году губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал поручение сделать систему приобретения более удобной. Всего в регионе в этом году смогут оздоровиться порядка 118 тысяч детей.

Необходимо отметить, что в этом году бронирование путевок в летние лагеря осуществляется через обновленный сервис бронирования путевок на Региональном Портале государственных услуг Самарской области: camp.samregion.ru.  Бронирование путевки будет возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на Портале Государственных услуг.

Сформированный черновик электронного заявления можно менять и редактировать. Тогда в день бронирования путевок (25апреля) нужно будет только нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ» ранее заполненный черновик заявления.

По информации минцифры Самарской области, портал работает, проводятся необходимые технические работы для того, чтобы в день бронирования никаких проблем не возникало. Как отметили в ведомстве, черновик электронного заявления можно будет создать не только сегодня, но и вплоть до дня бронирования.

Подробную информацию о возможности бронирования путевок можно получить по тел. 8-800-100-56-61.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

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