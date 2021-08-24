В Самарской области рекомендовано проводить мероприятия с участием менее 1 тыс. человек

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В понедельник, 23 августа, на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции рассмотрена возможность проводить общественные торжественные и спортивные мероприятия.

Исходя из анализа показателей, влияющих на ограничение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не проводить мероприятий с участием более чем 1000 человек, а в отношении разрешенных к проведению тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности, в первую очередь масочный режим и социальное дистанцирование, сообщает Волга Ньюс.