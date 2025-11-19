75

В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество». Мероприятие стало итогом нескольких месяцев работы наставнических пар, в рамках которой участники разрабатывали социально значимые инициативы, направленные на развитие кадрового потенциала региона, улучшение качества услуг, поддержку молодежи и внедрение инноваций.

Открыл мероприятие приветственным словом врио заместителя министра – руководителя департамента организационной деятельности и государственной службы министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов, подчеркнувший рост интереса к проектному наставничеству и важность программы для формирования профессиональных команд нового поколения.

Программа «Наставничество» реализуется министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с АНОО ДПО «Таволга». Ее ключевая особенность — проектный формат работы: наставник и наставляемый разрабатывают и внедряют реальный проект, направленный на решение конкретной задачи учреждения или отрасли.

Интерес к программе растет: на второй поток было подано более 100 заявок. Для формирования идей проектов была проведена аналитика стратегических документов региона и консультации с работодателями.

Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки. Среди направлений проектов:

- повышение эффективности наставничества и адаптации молодых специалистов;

- поддержка семей участников СВО и развитие инклюзивной среды;

- цифровизация процессов в учреждениях и создание новых IT-платформ;

- развитие молодежного туризма, инфраструктуры и рабочих сообществ;- стимулирование притока молодых кадров в сельские территории и отрасли региона.

Оценку проектов осуществляли эксперты: представители профильных министерств, образовательных организаций, промышленных предприятий и компаний региона, общественники. Одним из экспертов стал выпускник первого потока кадровой региональной программы «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской программы «Время героев», Максим Меделяев. Он занимается адаптацией вернувшихся в мирную жизнь с поля боя участников специальной военной операции - а эта тема также присутствует в проектах участников программы «Наставничество».

«Есть два проекта «Вернись домой живым, солдат» и «Маяк», - рассказал Максим Меделяев. - Они направлены на поддержку членов семей участников специальной военной операции и самих участников специальной военной операции. Это психологическая поддержка, поиск трудоустройства и другая помощь, необходимая сейчас вернувшимся и членам их семей».

Эксперты отметили высокий уровень проработки проектов, их практическую направленность и потенциал масштабирования.

Программа «Наставничество» укрепляет роль проектного наставничества как современного инструмента формирования квалифицированных кадров и внедрения значимых инициатив.

Все проекты доступны в открытом реестре: tavolga.center/reestrproektov .

Фото: АНОО ДПО "Таволга