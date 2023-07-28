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В Самарской области продолжается Всероссийская акция «Мы – граждане России!»

28 июля 2023 13:52
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В Самарской области продолжается Всероссийская акция «Мы – граждане России!»

Полицейские и общественники в торжественной обстановке вручили ребятам главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

В Тольятти, Клявлино и Кошкинском районе в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» состоялись торжественные церемонии вручения подросткам первых паспортов сотрудниками отдела по вопросам миграции и общественниками.

Знаменательные события проходили в оздоровительных лагерях и домах культуры.

В Клявлино мероприятие началось с увлекательной викторины. Ребятам предложили ответить на вопросы о нашей стране, её символике и о документе, который им предстоит получить.

В ходе праздничных церемоний полицейские рассказали подросткам о том, какие права и обязанности появляются с получением паспорта, а также напомнили о правилах его сохранности.

Сотрудники полиции поздравили ребят, отметив, что получение главного документа, удостоверяющего личность – это первый серьёзный шаг во взрослую жизнь, пожелали достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации.

Представители общественных советов отметили, что это волнующее событие для молодых людей, которое знаменует начало самостоятельной жизни и поздравили подростков, пожелав успехов в учебе и новых достижений.

Ребята, в свою очередь, пообещали быть достойными гражданами России.

В завершении мероприятия полицейские и общественники призвали ребят беречь документ удостоверяющий личность гражданина, соблюдать закон и порядок и быть верными свой Родине и подарили подросткам экземпляры Конституции Российской Федерации.

Завершились торжественные церемонии общими фото на память.

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