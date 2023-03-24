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В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству

24 марта 2023 11:06
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В Самарской области продолжается регистрация волонтеров для Всероссийского голосования по благоустройству

15 марта открылась регистрация волонтеров для Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства, которое пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года на платформе za.gorodsreda.ru.

Напомним, что Всероссийское голосование проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который направлен на улучшение городской среды в России.

Перед волонтерами стоит задача – информировать население о том, как выразить свое мнение и выбрать ту или иную территорию для благоустройства. Также волонтеры будут рассказывать о тех объектах и дизайн-проектах, которые предварительно отобраны для голосования.

Желающих стать волонтерами проходят регистрацию на сайте https://dobro.ru. За неделю в ряды волонтеров для Всероссийского голосования вступили около 200 человек. Чтобы приступить к работе с 15 апреля им предстоит пройти обучение: сначала онлайн на сайте https://dobro.ru, затем на местах в офлайн режиме.

В Самарской области Всероссийским голосованием будут охвачены 10 городов и муниципальный район Безенчукский. В каждом сформирован волонтерский штаб и назначены ответственные лица. Сейчас идет процесс определения и согласования мест деятельности волонтеров в муниципальных образованиях. К 30 марта он завершится.

Теги: Акценты В центре внимания

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