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В Самарской области продолжается развитие информационных технологий

7 февраля 2023 11:42
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В Самарской области продолжается развитие информационных технологий

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу развития информационных технологий в регионе. На совещании обсудили работу над стратегией цифровой трансформации, внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», функционирование системы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, реализацию проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и др.

Заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков рассказал об итогах работы ведомства в прошлом году и представил план деятельности на текущий год. Он отметил, что по итогам 4 квартала уровень цифровой зрелости в регионе достиг показателя 77,3 (при  плане 69,6). 

Напомним, что понятие «цифровая зрелость» отражает уровень развития цифровизации в государственном управлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, строительстве и общественном транспорте. Так, например, в Самарской области предоставляются 85 социально значимых услуг, и в 2022 году к каждой услуге появилась возможность электронного доступа.

«Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу модернизировать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. Как ведется работа в этом направлении?» – задал вопрос председатель регионального Правительства.

Константин Пресняков сообщил, что развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения происходит одновременно с развитием комплексной системы экстренного оповещения населения (используется в случаях наводнения или химического заражения). Строительство пунктов оповещения ведется во всех муниципальных образованиях, в населенных пунктах, где проживают более 500 человек.

В 2022 году создано 106 пунктов оповещения, в текущем году запланировано  ввести в эксплуатацию еще 115. «Прошу изучить возможность кратного увеличения этой цифры. Проведите переговоры с производителями оборудования, бюджет обеспечим», – поручил Виктор Кудряшов. 

В 2022 году осуществлялась реализация проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого в 13 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек были установлены базовые станции подвижной радиотелефонной связи,  обеспечивающие покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G. В 2023 году такие станции планируется установить еще в 28 населенных пунктах губернии. Константин Пресняков отметил, что сегодня воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет (включая беспроводные средства коммуникации) имеют возможность 99,35% населения Самарской области.

В текущем году запланирован ремонт 8 зданий отделений почтовой связи в Нефтегорском, Сызранском, Кинельском и Красноярском муниципальных районах, что обеспечит жителям этих районов получение почтовых услуг в комфортных условиях.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросу развития проекта «Карта жителя Самарской области». Напомним, Карта жителя объединяет в себе целый комплекс возможностей: оплаты покупок, проезда в общественном транспорте, получения скидок и предложений партнеров программы, использования карты как аналога медицинского полиса и ключа от «умного» домофона. В ближайшем будущем Карту жителя можно будет использовать при получении лекарств по электронному рецепту. 

Что касается системы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, в 2023 году на территории Самарской области планируется устройство 32 камер фото и видеофиксации, к концу года в регионе будет функционировать 1867 камер. 

Константин Пресняков рассказал о результатах внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Благодаря работе камер с системой распознавания лиц в прошлом году задержано 113 человек, которые находились в розыске. В январе  на автовокзале и станциях метрополитена городского округа Самара начали работу еще 73 такие камеры, за месяц было задержано 5 человек.

«Здесь мы видим реальный эффект развития системы «Безопасный город». Система распознавания лиц показывает отличные результаты», – считает Виктор Кудряшов.

 

 

Теги: В центре внимания

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