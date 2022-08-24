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В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

24 августа 2022 09:50
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В Самарской области продлили запрет на посещение лесов

Жителям Самарской области нельзя будет посещать леса до 29 августа. Об этом сообщили представители регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

— Это связано с высоким классом пожарной опасности, — пояснили чиновники.

Первоначальный запрет на посещение лесов губернии установили в начале августа. Тогда приказ Минлесхоза ограничивал доступ в зеленые зоны региона с 9 по 23 августа. На это время жителям региона нельзя было находиться в лесах, а также заезжать туда на автомобилях.

Сухая и жаркая погода в Самарской области установилась с середины июля. И, по прогнозам синоптиков, жара и не думает отступать. Ближайшие несколько дней столбики термометров будут показывать до +35 градусов.

Такие условия вместе с человеческим фактором могут стать причиной крупных лесных пожаров, как это было в 63-м регионе в 2021 году в Борском районе, пишет 63.ру. 

Теги: Акценты В центре внимания

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