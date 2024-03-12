В Самарской области полицейские провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

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В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде врио начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Жигулёвску Татьяна Канатьева провела для посетителей подразделения информационную акцию «Госуслуги – проще, чем кажется».

Капитан полиции проинформировала о преимуществах использования Единого портала государственных услуг, о способах быстрого доступа к государственным услугам, а также улучшение качества оказания государственных услуг в электронном виде системой МВД.

Также, Татьяна Валентиновна затронула актуальную тему мошенничества и довела информацию до граждан, что аферисты по старой схеме продолжают атаковать телефоны граждан, разыгрывая спектакль – под видом банковского работника, сотрудника полиции, под предлогом помощи родственникам и близким, порекомендовав горожанам единственно верный способ защиты от подобного мошенничества - при поступлении звонка от неизвестного абонента сразу положить трубку, не переводить деньги неизвестным лицам ни при каких условиях, и по всем вопросам обращаться в полицию.

В завершение мероприятия полицейские ответили на все интересующие граждан вопросы. Присутствующие поблагодарили сотрудников полиции за предоставленную информацию и отметили удобство предварительной записи через портал Госуслуги.