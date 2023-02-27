В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности с водителями

Я нашел ошибку
Главные новости:
Поезд ежедневно отправляется из Тольятти в 18:35, прибывает на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:10, обратно - в 17:08 и прибывает в Тольятти в 11:08 на следующий день.
Более 390 тысяч пассажиров совершили путешествие на двухэтажном поезде Тольятти – Москва за первый год курсирования
Обсудили научную и образовательную деятельность.
В СамГТУ на ученом совете подвели итоги 2022 года и обозначали планы на текущий   
О негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов.
В Самаре 32% процентов родителей школьников говорят, что их дети школу любят, 23% — что не любят
Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации.
В Самаре направлено в суд уголовное дело по организации и участии в преступном сообществе в сфере незаконного оборота наркотиков
В Самаре ночью и днем -1, -3°С. Гололедица.
28 февраля в губернии будет облачно, местами небольшой снег
Установите дома пожарный извещатель. Он поможет предотвратить пожар.
С 22 по 27 февраля в Самарской области произошло 63 пожара
Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.
Минздрав СО напоминает о простых правилах, которые помогут избежать падений и травм
Теперь у любителей лыжного спорта в Самаре есть возможность кататься не только днем, но и глубоким вечером
Теперь у любителей лыжного спорта в Самаре есть возможность кататься не только днем, но и глубоким вечером
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности с водителями

27 февраля 2023 10:24
170
В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности с водителями

Автолюбителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения и вручили тематические листовки.

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники МО МВД России «Кинельский» на трассе «Самара-Бугуруслан» провели профилактическую акцию «Встречная полоса». При проверке документов инспекторы напомнили автолюбителям о недопустимости выезда на встречную полосу, рекомендовали соблюдать режим сна и отдыха. Кроме того, водителей призвали отказаться от совершения обгонов и иных маневров, особенно если в автомобиле находятся несовершеннолетние дети. Всем участникам мероприятия вручили памятки-листовки по безопасности дорожного движения.

Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району провели профилактическую акцию «Может – кофейку?». Останавливая автомобилистов для проверки документов, полицейские предупредили водителей, что вероятность ДТП и тяжесть его последствий возрастает при управлении транспортным средством в состоянии утомления. Сон за рулем, отсутствие контроля за управлением транспортным средством может привезти к необратимым последствиям как для самого водителя, так и других участников дорожного движения. Автолюбителям рекомендовали при появлении признаков утомления незамедлительно прекратить движение и возобновить его только после отдыха. Всем участникам акции вручили памятки с рекомендациями по соблюдению режима труда и отдыха и кофе.

В Жигулевске, Челно-Вершинском и Волжском районах сотрудники призвали водителей соблюдать важные правила безопасности на дороге: всегда пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, не забывать пристегиваться в пути, а также не допускать вождения в состоянии опьянения. Каждому автолюбителю вручили памятки по Правилам дорожного движения.

Сотрудники РЭО ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» вместе председателем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой встретились с автолюбителями, получающими водительские удостоверения. Полицейские ознакомили граждан со статистикой дорожно-транспортных происшествий с участием неопытных водителей, напомнили о том, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции между автомобилями и очередности проездов перекрестков. Молодым людям, впервые получающим водительские удостоверения, вручили знаки-наклейки «Начинающий водитель», который должны иметь все водители со стажем управления менее 2-х лет.

Сотрудники МО МВД России «Клявлинский» встретились с водителями автотранспортных предприятий. Полицейские привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, разобрали их причины, разъяснили законодательство в области безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, а также ответственность за его нарушение. Присутствующим напомнили о правилах безопасной посадки и высадки пассажиров и призвали не нарушать ПДД.

Профилактические мероприятия на территории региона будут продолжены.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За выходные в Самарской области 418 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.
27 февраля 2023, 13:28
За выходные в Самарской области 418 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.
За истекшие пять дней сотрудники полиции выявили 34 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Происшествия
162
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
27 февраля 2023, 12:22
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Транспорт
163
Врачи напоминают самарцам о тяжелых последствиях ДТП при превышении скоростного режима
23 февраля 2023, 13:29
Врачи напоминают самарцам о тяжелых последствиях ДТП при превышении скоростного режима
Среди основных травм при ДТП выделяют повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей. Здравоохранение
769
В центре внимания
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
27 февраля 2023  13:56
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
216
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
27 февраля 2023  12:22
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
166
Какие изменения ждут россиян в марте
27 февраля 2023  10:58
Какие изменения ждут россиян в марте
187
Самарцы отметили Масленицу: ФОТО
26 февраля 2023  18:30
Самарцы отметили Масленицу: ФОТО
556
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
26 февраля 2023  12:58
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
514
Весь список