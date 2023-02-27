В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности с водителями

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Автолюбителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения и вручили тематические листовки.

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники МО МВД России «Кинельский» на трассе «Самара-Бугуруслан» провели профилактическую акцию «Встречная полоса». При проверке документов инспекторы напомнили автолюбителям о недопустимости выезда на встречную полосу, рекомендовали соблюдать режим сна и отдыха. Кроме того, водителей призвали отказаться от совершения обгонов и иных маневров, особенно если в автомобиле находятся несовершеннолетние дети. Всем участникам мероприятия вручили памятки-листовки по безопасности дорожного движения.

Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району провели профилактическую акцию «Может – кофейку?». Останавливая автомобилистов для проверки документов, полицейские предупредили водителей, что вероятность ДТП и тяжесть его последствий возрастает при управлении транспортным средством в состоянии утомления. Сон за рулем, отсутствие контроля за управлением транспортным средством может привезти к необратимым последствиям как для самого водителя, так и других участников дорожного движения. Автолюбителям рекомендовали при появлении признаков утомления незамедлительно прекратить движение и возобновить его только после отдыха. Всем участникам акции вручили памятки с рекомендациями по соблюдению режима труда и отдыха и кофе.

В Жигулевске, Челно-Вершинском и Волжском районах сотрудники призвали водителей соблюдать важные правила безопасности на дороге: всегда пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, не забывать пристегиваться в пути, а также не допускать вождения в состоянии опьянения. Каждому автолюбителю вручили памятки по Правилам дорожного движения.

Сотрудники РЭО ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» вместе председателем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой встретились с автолюбителями, получающими водительские удостоверения. Полицейские ознакомили граждан со статистикой дорожно-транспортных происшествий с участием неопытных водителей, напомнили о том, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции между автомобилями и очередности проездов перекрестков. Молодым людям, впервые получающим водительские удостоверения, вручили знаки-наклейки «Начинающий водитель», который должны иметь все водители со стажем управления менее 2-х лет.

Сотрудники МО МВД России «Клявлинский» встретились с водителями автотранспортных предприятий. Полицейские привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, разобрали их причины, разъяснили законодательство в области безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, а также ответственность за его нарушение. Присутствующим напомнили о правилах безопасной посадки и высадки пассажиров и призвали не нарушать ПДД.

Профилактические мероприятия на территории региона будут продолжены.