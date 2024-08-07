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В Самарской области полицейские и общественники проводят мероприятия в рамках ОПМ «Трафарет»

7 августа 2024 13:21
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В Самарской области полицейские и общественники проводят мероприятия в рамках ОПМ «Трафарет

Уничтожение рекламы наркотиков и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления – основные задачи операции.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится масштабная профилактическая работа с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В Тольятти представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел совместно с активистами общественного движения «Стоп наркотик», работниками управляющих компаний и представителями администрации города закрасили надписи, содержащие пропаганду незаконного оборота наркотиков.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов: «Такая скрытая реклама, как правило, нацелена на молодежь, но сегодня мы в ходе рейда выявили совместно с полицейскими и закрасили надписи, тем самым помогая молодым людям не встать на опасный путь наркозависимости».

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к оперативно-профилактическому мероприятию, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ можно в ближайший отдел полиции или на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-22, 8(846) 921-22-23.

Теги: Стоп Наркотик

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