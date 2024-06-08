В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Сохрани жизнь»

72

В Кошкинском районе в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в рамках акции «Сохрани жизнь» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Совета при территориальном органе внутренних дел Ренатом Халимовым посетили региональное отделение ДОСААФ России Самарской области «Кошкинская техническая школа».



В ходе мероприятия полицейские и общественник провели с начинающими автолюбителями профилактическую беседу. Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной группы Аслан Боксов указал на типичные ошибки и нарушения, допускаемые водителями, привел статистику по дорожно-транспортным происшествиям в том числе с несовершеннолетними, подчеркнув важность проведения профилактических бесед с детьми и подростками о правилах поведения на дороге и вблизи проезжей части.



В свою очередь, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Андрей Арютин подчеркнул недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения, без водительского удостоверения соответствующей категории и необходимость соблюдения всех требований, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также важность использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.



В завершение мероприятия сотрудники полиции обратившись к будущим водителям подчеркнули, что если кто-то стал свидетелем нарушения правил дорожного движения, необходимо сообщить о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефону 102 либо 02.