Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре трое жителей продавали наркотики через Интернет-магазин
В Самаре трое жителей пытались продавать наркотики через Интернет-магазин
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Сохрани жизнь»
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Сохрани жизнь»
Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"
Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"
Самарец потерял из-за мошенников более 30 тысяч рублей
Самарец потерял из-за мошенников более 30 тысяч рублей
Врио губернатора Вячеслав Федорищев намерен провести прогулку по Самаре
Врио губернатора Вячеслав Федорищев намерен провести прогулку по Самаре
В США на самолете разбился 90-летний участник экспедиции на "Аполлоне-8"
В США на самолете разбился 90-летний участник экспедиции на "Аполлоне-8"
Самолеты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь российских городов
Самолеты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь российских городов
Вице-премьера и полпреда заинтересовала предсерийная модификация LADA Vesta с ручным управлением, который предназначен для людей с ограничениями по здоровью.
Вячеслав Федорищев обсудил развитие Самарской области с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0
EUR 96.69
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
САТОБ стал центральной площадкой проекта "Пушкинские дни"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Сохрани жизнь»

8 июня 2024 11:52
72
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Сохрани жизнь»

В Кошкинском районе в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в рамках акции «Сохрани жизнь» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Совета при территориальном органе внутренних дел Ренатом Халимовым посетили региональное отделение ДОСААФ России Самарской области «Кошкинская техническая школа».

В ходе мероприятия полицейские и общественник провели с начинающими автолюбителями профилактическую беседу. Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной группы Аслан Боксов указал на типичные ошибки и нарушения, допускаемые водителями, привел статистику по дорожно-транспортным происшествиям в том числе с несовершеннолетними, подчеркнув важность проведения профилактических бесед с детьми и подростками о правилах поведения на дороге и вблизи проезжей части.

В свою очередь, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Андрей Арютин подчеркнул недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения, без водительского удостоверения соответствующей категории и необходимость соблюдения всех требований, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также важность использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

В завершение мероприятия сотрудники полиции обратившись к будущим водителям подчеркнули, что если кто-то стал свидетелем нарушения правил дорожного движения, необходимо сообщить о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефону 102 либо 02.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне «Тольятти» составит не менее 4,5 млрд рублей.
7 июня 2024  19:32
В регионе откроют производство суверенных ветроэнергетических установок большой мощности
338
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам.
7 июня 2024  17:43
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры
336
Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение.
7 июня 2024  15:09
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Росморречфлота создание транспортного хаба на Волге
388
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
7 июня 2024  13:10
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
280
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
7 июня 2024  12:55
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
308
Весь список