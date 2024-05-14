В Самарской области подводят итоги конкурса "Полицейский Дядя Степа"

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Авторов работ ждут грамоты и подарки от полицейских и общественников.

Ежегодно, Министерство внутренних дел Российской Федерации организует Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа». При подготовке конкурсных работ перед ребятами стояла непростая задача - предлагалось изготовить поделку из любого материала: бумаги, картона, фанеры, дерева, глины, гипса, стекла, пластилина, камня, текстиля.

Так, в Жигулевске начальник Отдела полковник полиции Олег Абрамов совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Денисом Поплавским встретились с победителями и участниками конкурса детского творчества и, по традиции, наградили дипломами и подарками. Олег Сергеевич отметил, что все ребята полностью справились с задачей, сделали интересные и красивые тематические поделки согласно заданной тематике.

«Я благодарю всех ребят за участие в конкурсе и хочу пожелать творческих успехов, осуществления всех планов и исполнения самых сокровенных желаний!», – отметил Денис Поплавский.

Тольяттинские ребята также присоединились к конкурсу. Сотрудники полиции отметили: «Очень приятно было видеть большое количество работ. Все ребята молодцы, спасибо им большое за участие. Все работы были по-своему интересны». Первое место заняла коллективная работа ребят из подшефного детского дома «Дельфин». Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Светлана Лященко также отметила: «Все ребята отлично справились с задачей, проявили фантазию и творческий подход».

А конкурсной комиссией в составе представителей Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» и руководства сызранской полиции предстоял нелегкий выбор, так как каждая из представленных работ уникальна и неповторима. Начальник межмуниципального управления полковник полиции Денис Кириллов, вместе с председателем Общественного совета Натальей Киреевой вручили участникам конкурса почетные грамоты, подарки и пожелали им дальнейших побед, новых открытий в творчестве и учебе.

Авторов работ ждут грамоты и подарки от полицейских и общественников. А совсем скоро Общественным советом при областном главке будут определены победители регионального этапа конкурса.