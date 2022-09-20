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В Самарской области ожидаются кратковременные отключения радио и ТВ

20 сентября 2022 11:37
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В Самарской области ожидаются кратковременные отключения радио и ТВ

На этой неделе в Самарской области ожидаются кратковременные отключения радио и ТВ. Перебои в работе станций возможны в отдельных населенных пунктах с 20 по 23 сентября 2022 года. Об этом сообщили в самарском филиале РТРС.

Так, 20 сентября 2022 года возможны перерывы в трансляции программ губернского ТВ, РТРС-1 и РТРС-2 в Алексеевке и поселке им. Клары Цеткин (Борский район) – с 9:00 до 15:00, в Камышле – с 8:00 до 14:00, Нефтегорске – с 10:00 до 15:00.

В среду, 21 сентября, отключат ТВ в Мусорке (Ставропольский район) – с 10:00 до 16:00, Новом Ермаково (Исаклинский район) – с 8:00 до 14:00, Поволжском – с 9:00 до 15:00, Степановке (Камышлинский район) – с 8:00 до 14:00.

В четверг, 22 сентября: Подлесный (Красноярский район) – с 9:00 до 15:00, Старое Ермаково и Старое Усманово (Камышлинский район) – с 8:00 до 14:00, Усманка (Борский район) – с 9:00 до 15:00.

В пятницу, 23 сентября: Новое Якушкино (Исаклинский район) – с 8:00 до 14:00 и Хорошенькое (Красноярский район) – с 9:00 до 15:00.

В это время на станциях запланированы профилактические работы. Они требуют отключения оборудования. Не исключено, что некоторые работы отменят из-за плохих погодных условий, пишет Самара-КП.

 

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