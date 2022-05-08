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СОУНБ  продолжает выездные библиоэкспедиции проекта «Победный май»
В Самарской области открыты четыре мурала в память о героях специальной военной операции
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В Самарской области открыты четыре мурала в память о героях специальной военной операции

8 мая 2022 16:32
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Места для создания муралов выбраны не случайно, – все они связаны с жизнью героев.

Накануне 77-й годовщины Великой Победы, 8 мая, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественной линейке самарской школы №72, посвященной открытию на фасаде здания мурала в честь полковника, командира воинской части Руслана Руднева, погибшего во время проведения специальной военной операции на Украине.

Руслан Руднев служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Выполняя свой служебный и гражданский долг, участвовал в специальной миссии по демилитаризации и денацификации Украины, защите жителей ДНР и ЛНР. Указом Президента страны Владимира Путина он был посмертно награжден орденом Мужества.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего офицера. «Я думаю, что каждый из нас понимает, что это невосполнимая утрата для семьи и для всех нас. То, что родная школа Руслана Игоревича вышла с такой инициативой увековечить память о нем, очень важно. Я благодарю всех, кто вышел с этой инициативой, кто помог ее реализовать», – обратился Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что в День Великой Победы – святого для каждого россиянина праздника, все жители страны с гордостью и честью в торжественной обстановке вспомнят воинов, защитников Отечества, которые сложили головы на фронтах Великой Отечественной войны.

«Вспомним и сегодняшних героев, защитников нашей Родины, – акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Азаров. – Они сражаются там, чтобы мы здесь жили мирно, чтобы над нашей самарской землей, над Россией было мирное небо. Сегодня они также, как их деды и прадеды, следуя заветам героического поколения фронтовиков, очищают мир от нацизма, защищают наше право на независимость, право жителей Донбасса жить в соответствии со своими традициями, говорить на родном языке. Вечная слава павшим героям»!

Руководитель области выразил уверенность в том, что память и подвиг Руслана Руднева всегда будут служить основой для воспитания новых поколений молодежи – истинных патриотов страны. «Я надеюсь, все, кто сегодня учится и будет учиться в школе Руслана Игоревича, с дороги никогда не свернут и всегда будут верны принципам неприятия нацизма и всего того зла, которое он несет и принес нашей родной земле, России, будут всегда готовы встать на защиту нашей великой Родины», – уверен Дмитрий Азаров. Глава региона выразил искренние слова благодарности родителям героя, учителям, «которые воспитали настоящего патриота». 

С ответными словами благодарности к губернатору обратился брат погибшего офицера Олег Руднев: «Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за оказанное внимание подвигу брата и его родным. Нам это было очень нужно в нелегкое для нас время».

«Уверен, каждый из учеников, глядя на портрет Руслана Игоревича Руднева, будет гордиться тем, что он закончил эту школу, – отметил генерал-лейтенант, почетный председатель Самарского регионального отделения Российского союза ветеранов войны и Вооруженных сил РФ Анатолий Шаповалов. – Руслан Игоревич станет примером для всех, ведь он погиб не просто так, он выполнял свой воинский долг, защищая детей, родителей, стариков, население ДНР и ЛНР, отдал свою жизнь ради жизни будущих поколений».

Всего в Самарской области торжественно открыли 4 мурала, посвященных героям-защитникам мирной жизни на Донбассе: в Самаре, Сызрани и селе Шигоны. Все произведения выполнены в едином стиле: в качестве фона для портретов выбраны цвета флага Российской Федерации, военная техника, а также награды, имена и воинские звания героев.

На общем тематическом мурале, который открылся в областной столице на улице Самарской, изображен российский триколор, а в основе композиции – солдат, держащий на руках ребенка. Собирательный образ солдата с ребенком на руках олицетворяет идею ценности мирной жизни, а дети – ее цветы, которые могут быть варварски сорваны и растоптаны идеологией неонацизма.

Места для создания муралов выбраны не случайно, – все они связаны с жизнью героев. Произведения уличного искусства были созданы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области и при участии жителей региона.

Так, в г. Сызрань перед началом работ по созданию мурала памяти Вячеслава Бараева, капитана вооруженных сил Российской Федерации, погибшего во время спецоперации в Донбассе, общественники ТОС провели опрос жильцов пятиэтажного дома №22 на ул. Лазо в микрорайоне, где жил и учился Вячеслав Бараев. Все жильцы одобрили предложение изобразить портрет Вячеслава на стене дома. 3 и 5 марта 2022 года Вячеслав Бараев был дважды награжден Орденом мужества. 

В селе Шигоны мурал в память о Дмитрии Афанасьеве изображен на фасаде школы, где он учился. В ближайшее время образовательному учреждению присвоят имя героя.

 

Фото:   правительство СО

 

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Теги: Акценты Мероприятия

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