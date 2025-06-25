В Самарской области обновили стандарты обслуживания МФЦ

130

В Самарской области получать услуги в МФЦ станет еще удобнее и комфортнее. Об обновленных стандартах обслуживания в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Михаил Смирнов.

Он пояснил, что новый стандарт разработали и утвердили, чтобы сделать процесс получения государственных и муниципальных услуг более четким, справедливым и удобным для всех, особенно для тех, кому поддержка нужна в первую очередь.

Михаил Смирнов перечислил изменения. В частности, будет закреплен порядок внеочередного обслуживания для льготных категорий. Кроме того, внедрят единые подходы к организации пространства и взаимодействию с заявителями. Еще одно новшество: особое внимание будут уделять инвалидам, участникам СВО и их семьям, а также другим гражданам, имеющим право на приоритетное обслуживание, пишет Волга-Ньюс.

"Этот шаг — часть системной работы по повышению качества и доступности госуслуг для жителей региона", - резюмировал Михаил Смирнов.