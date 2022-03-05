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В Самарской области набирает обороты ежегодная акция МВД России «Цветы для автоледи»

5 марта 2022 13:59
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В Самарской области набирает обороты ежегодная акция МВД России «Цветы для автоледи»

В Самарской области набирает обороты ежегодная акция МВД России «Цветы для автоледи», в рамках которой полицейские вместе с общественниками поздравляют прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским днем.

Так, в Волжском, Большечерниговском, Борском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Чапаевском, Челно-Вершинском и Шенталинском районах Самарской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественных советов во время патрулирования на улицах региона поздравили женщин-водителей с наступающим 8 марта и подарили им цветы. Приятные слова и поздравления обрадовали автоледи, вызвав у них улыбки и положительные эмоции. Полицейские и общественники пожелали женщинам быть всегда такими же жизнерадостными, счастливыми, а также напомнили быть внимательными при управлении автомобилем. Автоледи пообещали соблюдать ПДД и быть примером для других водителей.

А в Сергиевском и Исаклинском районах сотрудники полиции заступили в «цветочный патруль» на улицы районного центра вместе с воспитанниками детского сада. Инспекторы дорожного движения и их юные помощники останавливали транспортные средства под управлением женщин и вместо привычного требования предъявить документы поздравляли милых дам с наступающим праздником, вручали им цветы и открытки, изготовленные дошкольниками.

Данная акция не оставила равнодушным никого из взрослых: первоначальное удивление автолюбительниц сменялось яркой улыбкой. Они отметили, что подобное мероприятие является приятным сюрпризом, который обеспечил им отличное настроение на весь день.

Теги: Полиция

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