Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финальный этап.
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финальный этап
Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей
Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»
Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина
В Самаре водитель сбил велосипедиста
В Самаре водитель сбил велосипедиста
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам

13 мая 2021 13:14
47
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам

Сегодня, в четверг 13 мая, в Самарской области отмечают один из главных мусульманских праздников - Ураза байрам, день окончания поста в священный месяц Рамадан.

Праздничный намаз верующие начали в 5:20, сообщает региональное духовное управление мусульман Самарской области. В мечетях посетителей попросили соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и приходить со своими ковриками для намаза.

В день празднования Ураза байрам верующие готовят традиционные блюда, приглашают гостей, делают пожертвования, пишет Самру.ру.

Теги: мусульмане Ураза-Байрам

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
13 мая 2021, 13:05
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
В мечетях сегодня пройдут праздничные намазы по случаю Ураза-байрама. В стране
11
В центре внимания
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
13 мая 2021  10:29
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
Экономика
134
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
752
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
558
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
497
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
403
Весь список