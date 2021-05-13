В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам

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Сегодня, в четверг 13 мая, в Самарской области отмечают один из главных мусульманских праздников - Ураза байрам, день окончания поста в священный месяц Рамадан.

Праздничный намаз верующие начали в 5:20, сообщает региональное духовное управление мусульман Самарской области. В мечетях посетителей попросили соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и приходить со своими ковриками для намаза.

В день празднования Ураза байрам верующие готовят традиционные блюда, приглашают гостей, делают пожертвования, пишет Самру.ру.