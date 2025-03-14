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В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка, продолжают получать региональную выплату

14 марта 2025 10:26
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В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка, продолжают получать региональную выплату

В Самарской области поступило уже более 1700 заявлений от молодых мам на получение единовременной выплаты при рождении первого ребенка. По инициативе Губернатора Вячеслава Федорищева с ноября прошлого года начала действовать новая мера молодых мам. Те, кто родил первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет получают региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. При чем получить выплату могут молодые женщины, родившие первенцев после 1 сентября 2024 года.

Одной из тех, кто уже получил эту меру государственной поддержкой, стала 24-летняя Наталья Карпова из Самары. Ее сыну Владиславу исполнилось три месяца, а молодая мама уже думает о его будущем. Сейчас семья живет в однокомнатной квартире. В планах - улучшить жилищные условия, и единовременная губернаторская выплата поможет в этом.

«Я видела в новостях о том, что планируется такая выплата. Потом узнала в соцзащите, какие нужны документы, где мне всё рассказали. Всё оформила я онлайн – через портал. После одобрения выплата пришла буквально в течение нескольких дней. И мы её отложили на улучшение жилищных условий», - рассказывает Наталья.

Подать заявление на получение выплаты можно в управлении социальной защиты по месту жительства или онлайн — на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (https://minsocdem.samregion.ru/portal).

«Право получить эту выплату имеет женщина, обладающая гражданством Российской Федерации и постоянную, либо временную, регистрацию на территории Самарской области. Обратиться за ней можно в течении одного года со дня рождения первого ребёнка», - рассказала Юлия Герасимова, старший инспектор ГКУ СО «Управление социальной защиты населения Самарского округа» (Промышленный район).

На территории региона действуют и другие меры поддержки для семей с детьми. Одна из них - подарок новорождённому. Его вручают при выписке из родильного дома маме первого ребенка, имеющей постоянную регистрацию на территории Самарской области.  Наталья Карпова тоже получила такой подарок и очень обрадовалась его содержимому поскольку в него входят предметы ухода, постельные принадлежности, одежда и другие необходимые малышу вещи. В регионе только за первые два месяца этого года уже было выдано более 1200 подарков. 

С 2025 года подарок для первенца, а также ряд некоторых мер поддержки семей с детьми, будут предоставляться в рамках нового национального проекта «Семья», реализация которого началась по решению Главы государства Владимира Путина.  

Теги: Акценты

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