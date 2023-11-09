в Самарской области количество подписчиков госпабликов приближается к 3 млн человек

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Число подписчиков государственных пабликов в Самарской области достигло 2 878 158, из них уникальных — 1 133 938. Об этом рассказал руководитель ЦУР Сергей Рыжиков.



На данный момент в Самарской области функционирует 2 700 госпабликов. По словам Сергея Рыжикова, официальные страницы госучреждений позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств:

«Сотрудники ЦУР Самарской области отмечают, что активность жителей региона на официальных страницах органов власти и профильных ведомств постоянно растет. Это говорит о том, что люди получают информацию из удобного им источника, видят ответ на свои обращения и готовы участвовать в такой коммуникации. Стоит отметить также, что после обучения администраторов специалистами ЦУР у региональных госпабликов повысилось качество создаваемого контента и частота постинга», – рассказал руководитель ЦУР Самарской области.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.

«В госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах», — сказал Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

Он отметил, что госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.

В Самарской области для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникаций с подписчиками. С начала года было проведено 17 мероприятий, на которых обучились более 2 тысяч человек.