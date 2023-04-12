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В Самарской области излечившиеся от наркомании рассказали свои истории

12 апреля 2023 14:02
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В Самарской области излечившиеся от наркомании рассказали свои истории

В рамках первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», которая проходит с 3 по 12 апреля, самарские полицейские приняли участие в круглом столе «Наркотики-загубленные жизни».

Впервые в обсуждении приняли участие лица, пережившие эту боль и сумевшие победить зло под названием «наркотик». Они поделились своими историями, рассказали, как им удалось спастись от этой привычки, кардинально поменять свою жизнь и дали советы, как не ступить на этот путь.

В мероприятии принял участие врио заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Антон Суслов и директор Самарской региональной благотворительной общественной организации «Реабилитация наркозависимых» и психолог-аддиктолог Александр Березовский.

Теги: Стоп Наркотик

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