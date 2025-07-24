В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми

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В Самарской области в рамках национального проекта «Семья» заработал новый социальный сервис — пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей до 1,5 лет. Дополнительные меры поддержки семей детьми вводятся в регионе по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Мы не только продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», — заявил глава региона, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области.

С июля 2025 года пункты проката бесплатно предоставляют предметы первой необходимости всем нуждающимся семьям, живущим в Самарской области и имеющим новорожденных детей до 1,5 лет. В их число входят одинокие родители (усыновители), студенческие и молодые семьи, многодетные семьи, семьи участников СВО и семьи с детьми-инвалидами.

Перечень предметов первой необходимости включает в себя 20 наименований — это коляски, кроватки, ходунки, стульчики для кормления, автолюльки и автокресла, пеленальные столики, манежи, ванночки, термосумки для хранения бутылочек, стерилизаторы и другие полезные для родителей вещи. Предметы первой необходимости выдаются бесплатно на срок до 6-ти месяцев и должны быть возвращены до достижения ребенком возраста полутора лет.

«Каждый родитель может взять до 4 предметов при первом обращении, а потом при необходимости может продлить срок использования — от трех месяцев до полугода», – говорит директор Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа Алексей Эккерт.

В июне для пунктов проката была закуплена первая большая партия предметов первой необходимости. С начала работы сервиса уже поступило около 50 заявлений от желающих воспользоваться услугами пунктов проката.

Людмила Киблер из Отрадного одной из первых воспользовалась новой социальной услугой. Ее дочке Эмилии сейчас 4 месяца, о новой социальной услуге Людмила узнала в комплексном центре соцобслуживания. Подала заявление, а уже через 2 дня ей доставили домой матрас в детскую кроватку, шезлонг и стул для кормления.

«Все вещи новые, качественные, пришли в заводской упаковке. Это большая поддержка для нашей семьи, потому что расходы на ребенка достаточно существенные. Прокат также помогает сэкономить место в доме, потому что после использования я всё верну», – говорит она.

Чтобы воспользоваться услугами проката необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, который ведет прием документов от граждан. Выдачу предметов в прокат (заключение договора, доставку на дом предметов первой необходимости) производит АНО Самарский областной центр социального обслуживания населения «Самарский». После подачи документов в комплексный центр, необходимые предметы также можно забрать самостоятельно по адресу: г. Самара, ул.Сердобская, д.14, тел. 8(846)246-54-90.