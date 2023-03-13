В Самарской области автолюбителям напомнили о важности соблюдения ПДД и осторожности на дороге

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Сотрудники ОМВД России по Челно-Вершинскому району провели профилактическую акцию «Внимание, переезд!» с целью обратить внимание всех участников дорожного движения на важность соблюдения ПДД при пересечении железнодорожных путей. В ходе проведения акции водителям напоминали правила дорожного движения, акцентируя внимание на том, что железнодорожный переезд – это зона повышенной опасности, требующая особого внимания, осторожности и терпения.

В Новокуйбышевске и Нефтегорском районе сотрудники полиции провели акцию «Внимание, пешеходный переход!». Инспекторы обратились к водителям с просьбой внимательней относиться к юным пешеходам и быть бдительными на дороге, особенно вблизи образовательных учреждений, снижать скоростной режим при приближении к пешеходным переходам и в местах массового скопления людей, перевозить детей с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

В Жигулевске и Челно-Вершинском районе полицейские провели профилактическую акцию «Встречная полоса». При проверке документов инспекторы напомнили автолюбителям о недопустимости выезда на встречную полосу, а также рекомендовали соблюдать режим сна и отдыха. Кроме того, водителей призвали отказаться от совершения обгонов и иных маневров, особенно если в автомобиле находятся несовершеннолетние дети.

В Приволжском районе полицейские вместе с ЮИДовцами провели профилактическую акцию «Пристегнись!». Водителям напомнили о важности использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств для перевозки детей, предупредили о возможных последствиях для жизни и здоровья, если пренебрегать ими.

В Нефтегорске автоинспекторы провели профилактические беседы с водителями школьных автобусов. Полицейские разъяснили требования, предъявляемые к перевозке организованных групп детей, напомнили о наличии соответствующей документации. Особое внимание уделили ответственности, предусмотренной за нарушения правил перевозки детей.

Всем участникам мероприятий вручили тематические памятки по безопасности дорожного движения.