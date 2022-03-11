Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях выступили свыше 250 спортсменов из 9 субъектов Российской Федерации.
В бассейне СамГТУ прошли Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Волжская волна»
На занятии отрабатывались вопросы организованной эвакуации людей из здания, действия персонала и личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара.
В поселке Мехзавод проведено пожарно-тактическое занятие на объекте с массовым пребыванием людей
По итогам соревнований сборная Самарской области завоевала первое место в общекомандном зачете.
В Тольятти прошли Всероссийские зимние соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D
По мере прибывания в Самарскую область других жителей ЛНР и ДНР сотрудники полиции будут оказывать каждому из них необходимую помощь в пределах своей компетенции.
В Самаре шестерым беженцам из ЛНР вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ
В выходные дни на территории региона прогнозируют обильный снег и понижение температуры.
ГИБДД СО: возможны осложнения дорожной обстановки в связи с погодными условиями
В Самарской области, как и во всей России, из поколения в поколение передаётся прекрасная традиция - помогать друг другу в трудную минуту.
За 10 дней работы Центра волонтерами принято и передано несколько тонн гуманитарной помощи
Президент США заявил, что прямая конфронтация между НАТО и Россией - это третья мировая война.
Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, но будут защищать в случае необходимости территорию союзников по НАТО
Принимаются посылки в незапакованных картонных коробках с указанием отправителя. Все продукты должны быть только заводского изготовления. 
В Доме офицеров Самарского гарнизона будет развернут «Пункт сбора поддержки нашей Армии»
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре шестерым беженцам из ЛНР вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ

11 марта 2022 22:48
74
По мере прибывания в Самарскую область других жителей ЛНР и ДНР сотрудники полиции будут оказывать каждому из них необходимую помощь в пределах своей компетенции.

Самарские полицейские вручили беженцам из ЛНР свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области помогли шестерым беженцам из Луганской Народной Республики оформить документы, необходимые для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации.

И вот, сразу после Международного женского дня сотрудники УВМ областного главка в установленный законом срок вручили гражданам первые свидетельства.

Старший инспектор по особым поручениям отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Инга Кислинская отметила, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации дает право гражданину на медицинское обслуживание, осуществление трудовой деятельности на территории Самарской области без оформления патента и разрешения на работу и впоследствии право на приобретение гражданства Российской Федерации.

Александра прибыла в Самарскую область из Луганской Народной Республики 25 февраля вместе с 9-летним сыном. Они были вынуждены спешно покинуть родной дом в связи с нараставшей в тот момент угрозой начала боевых действий со стороны националистов. «В Самаре приняли хорошо, сын сейчас на учебе, а я обустраиваюсь. Нас здесь признали своими, ведь мы одна большая семья», - признается она.

Наталья – из Луганской области, про город на Волге и его достопримечательности слышала раньше от знакомых, теперь сможет сама пройтись по Набережной и старому городу, своими глазами увидеть всю красоту волжской земли. «В Самару я прибыла 2 недели назад, уже поступила на обучение в один из университетов, в будущем стану педагогом», - рассказывает девушка. В дальнейшем, по словам Натальи, она намерена переехать в Россию на постоянное место жительства и получить гражданство Российской Федерации.

Эвакуация стала для граждан вынужденной временной мерой, которая сохранила их жизнь и здоровье. О готовности принять эвакуируемых заявили многие регионы РФ, в том числе Самарская область.

По мере прибывания в Самарскую область других жителей ЛНР и ДНР сотрудники полиции будут оказывать каждому из них необходимую помощь в пределах своей компетенции.

 

Фото:   скриншот видео

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
306
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
280
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1886
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
536
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
2119
Весь список