В Самаре наградили спасателей, ликвидировавших последствия паводка в Оренбуржье в 2024 году

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В среду, 19 марта, в администрации Самары принимали делегацию из Оренбурга. С визитом в областную столицу прибыли председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, заместитель главы города Оренбурга по экономике и финансам Дмитрий Мусин, советник главы города Оренбурга Олег Кулешов и руководитель аппарата Оренбургского городского Совета Игорь Кулагин. Вместе с главой города Иваном Носковым они вручили благодарственные письма сотрудникам ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России», которые участвовали в ликвидации последствий паводка в Оренбургской области в 2024 году, а также выразили признательность администрации Самары за содействие в период чрезвычайной ситуации.

Глава города Самара Иван Носков отметил, что готовность оказать помощь, когда она жизненно необходима – важнейшее качество жителей России.

В прошлом апреле началось половодье на реке Урал и её притоках. В результате прорыва защитных дамб в Оренбургской области были затоплены более 10 тысяч домов и почти 18,5 тысяч приусадебных участков. Пришлось эвакуировать более 2 тысяч местных жителей. Благодаря слаженной работе спасателей МЧС, в том числе прибывших из Самары, удалось избежать трагедий и минимизировать ущерб.

«Та помощь, которую оказали спасатели-самарцы, неоценима, потому что они не только эвакуировали людей из опасных зон, но и позже, когда паводок стал спадать, проводили обеззараживание территорий, которые в этом нуждались», – пояснила председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева.

Среди награжденных сегодня – четверо сотрудников Волжского спасательного центра МЧС России: Саид-Магомед Убайдатов, Алексей Муслимов, Виктор Полянских и Иван Соныгин.

«Хотелось бы выразить благодарность администрации Оренбурга за то, что нас тепло встретили и оказали всевозможную помощь, – подчеркнул заместитель начальника центра по воспитательной работе – начальник отделения, подполковник ФГКУ «Волжский СЦ МЧС России» Саид-Магомед Убайдатов. – Нами был проделан большой объем работ и все задачи, которые стояли перед Волжским спасательным центром МЧС России, были выполнены».

Еще одной целью визита делегации из Оренбурга в наш город было подписание соглашения о сотрудничестве между Думой городского округа Самара и Оренбургским городским Советом.

Участники встречи выразили уверенность, что этот документ станет началом дружбы и взаимного культурного, творческого, научного и экономического обмена между городами.