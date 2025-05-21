В Самаре завершился  X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» 

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В Год защитника Отечества масштабный фестиваль народных талантов провели в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. На сцену вышли свыше 5000 тысяч самодеятельных артистов, среди них и те, кто уже выполнил свой боевой долг «за ленточкой».

21 мая, в 16:00, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича прошел гала-концерт X Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» и стали известны имена лучших народных талантов.

X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» – это самый статусный фестиваль в нашей области для одаренных людей в разных направлениях художественного творчества. В Год защитника Отечества его посвятили 80-й годовщине Победы, отдав дань уважения героизму, чувству долга и любви к Родине представителей всех национальностей Самарской области – героев прошлого и настоящего.

Творческие коллективы районов готовятся к этому масштабному событию целый год. На юбилейном фестивале свои концертные программы показали артисты из 37 муниципальных образований Самарской области. Появились новые номинации, и это позволило талантливым людям раскрыть свой потенциал творческий практически во всех направлениях народного художественного творчества. Больше месяца участники юбилейного X Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» выходили на сцены лучших областных домов культуры в городах и районах и каждый раз собирали полные зрительные залы.

Каждое отчетное выступление участников X Губернского фестиваля проходило при полных зрительных залах – общая тема фестиваля «Одна Россия – одна Победа» – объединила людей особо. В этом году каждый коллектив при подготовке своих концертных программ взяли за основу трудовой и боевой подвиг своих земляков во время великой Отечественной войны, а также современные истории, героями которых стали уже участники СВО. Самарские коллективы воссоздали на сцене атмосферу военного Куйбышева – запасной столицы СССР. Новокуйбышевск предложил зрителям взглянуть на войну глазами детей – и зал плакал и аплодировал стоя. Апофеозом мира, который всегда торжествует над войной, стало выступление артистов Волжского района. Самодеятельные артисты из Отрадного показали музыкально-пластическую феерию «Девушка и птица» – настоящий спектакль, где музыка, движение и эмоции слились воедино.

«Кроме души и эмоций, которые артисты вкладывают в свои выступления, важно и то, что был использован краеведческий материал, – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. – В каждой программе участники рассказывают о судьбах конкретных людей, своих земляков. Это еще и большая исследовательская работа, популяризация этих имен. Сегодня мы ,используя возможности национального проекта «Культура» и национального проекта «Семья», продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы наши творческие коллективы работали в комфортных и современных условиях. В рамках программы «Культурные люди» по поручению губернатора Вячеслава Федорищева сегодня мы создаем на базе отремонтированных ДК креативные мини-кластеры в первую очередь для талантливой молодежи».

В непростое время проведения специальной военной операции фестиваль «Рожденные в сердце России» несет в себе новые, особые смыслы, напоминая о том, что народная культура способна объединять, поддерживать, придавать силы для жизни и Победы. Недаром среди участников фестиваля – герои СВО, наши земляки, которые, отдав воинский долг «за ленточкой», вернулись и вновь встали в строй, поддерживают своих боевых товарищей уже на культурном фронте. В Год защитника Отечества смотр народных талантов, который проходит в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, увидели свыше 6500 зрителей. Среди них – немало участников специальной военной операции, их матерей, отцов, жен и детей. На юбилейном фестивале бойцы, вернувшиеся «из-за ленточки» вышли на фестивальную сцену. Александр Марухов, уроженец села Большой Толкай Похвистневского района был мобилизован в 2022 году на СВО. Получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи в октябре 2023 года. Более полугода проходил лечение и реабилитацию. Сегодня вновь работает в центре детского творчества «Премьера», занимается развитием мордовской культуры. Вместе со своими земляками и отцом боец СВО вышел на сцену губернского фестиваля с песней «Река течет». «Это как бы разговор отца и сына, который воюет. Частью номера стали цитаты из моих писем, которые я писал домой, находясь на передовой, – рассказал Александр Марухов. – Я вспоминал родной дом, как мы после баньки сидим с отцом вечером в мирной тишине. И когда я увидел эти сроки на экране, а уже на сцену надо выходить петь, во мне словно что-то перевернулось».

Гала-концерт губернского фестиваля, в котором, по традиции, участвуют все территории, – мощное, трогательное и вдохновляющее выступление. Гран-при фестиваля получили самодеятельные артисты из Сызрани. Их концертная программа «Встречаемся у кремля», в которой были заняты 330 самодеятельных артистов, стала лучшей по режиссерскому замыслу и его воплощению в целостный художественный образ. За основу взяли историю Сызранского кремля – места силы для многих поколений горожан.

«Кремль прочно связывает сызранцев во времени и пространстве. Это не только объект культурного наследия федерального значения, – отметила режиссер фестивальной программы г.о. Сызрань Мария Хлопушина, – но и источник традиций, исторической памяти. Губернский фестиваль научил нас объединяться и не бояться творческих экспериментов. Мы решили экспериментировать в части сценографии – отказались от большого экрана, сделали акцент на фрески кремля, которые «оживили» с помощью современных технологий и увидели сами, что зрители поняли и приняли то, что мы хотели сказать».

Для Самарского региона фестиваль, который объединил коллективы из всех городов и районов нашей области, давно стал не просто событием, а культурным явлением. Для самодеятельных артистов фестиваль – это возможность выйти на большую сцену к широкой аудитории, получить компетентную оценку профессионалов народных жанров, увидеть, как работают коллеги из других территорий.

«Народная культура– одна из главных скреп, особенно сегодня, – отметил Марк Левянт, художественный руководитель губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России», председатель Самарского отделения Союза композиторов России, народный артист России. – Мы видели каждую программу – это было серьезно, на высокой ноте любви к Отечеству, уважения к теме Великой Отечественной войны и Победы. И, конечно, артисты показали свое мастерство: в музыкальных, вокальных, танцевальных номерах, вступлениях солистов, ансамблей и хоров. Мы увидели, насколько высок уровень самодеятельного творчества в Самарской области».

В этом году организаторы фестиваля впервые провели конкурс роликов и короткометражных фильмов «Они приближают Победу». Каждая видеозарисовка – короткий, трогающий душу и сердце рассказ о наших земляках, которые в тылу делают все, чтобы поддержать участников СВО. «22 июня 2022 года мой сын, гвардии старший сержант Лищенко Сергей Андреевич погиб при выполнении боевой задачи, – рассказала Валентина Лищенко, организатор волонтерского движения помощи бойцам СВО в Чапаевске. – Я решила как можно больше людей объединить для помощи фронту и создала группу «СВОих не бросаем». Много людей поддержали. Это и девочки из группы Светланой Тихомировой «Чапаевские паучки». Сшили и сплели более 1000 Маск сетей, костюмов лешего, нашлемников. Совсем недавно была организована группа «Под Покровом». Девчата этой группы отшивают антидроновые накидки на боевую технику и одеяла. Мы заливаем, окопные свечи, делаем сухие души. Активисты сообщества «Время Пришло помогать Фронту» закупают и отправляют нашим десятки тепловизоров и радиостанций, мотоциклы. Женщины из группы «Чапаевская тыловая кухня» уже отгрузили бойцам свыше 10000 порций сублимированного питания. Мы это делаем не для отчетности, а ради помощи тем, кто нас защищает, благодаря которым мы с вами можем просто жить и спокойно спать. Мы, матери погибших на фронте сыновей, чутко относимся к фальши. На фестивальном концерте я плакала – настолько все было искренне. Хочу сказать спасибо всем, кто помнит об ушедших и помогает живым – словом и делом».

Решением жюри победители в каждой номинации и обладатель гран-при получат денежные поощрения в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области». Средства предназначены для укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры.

В ходе гала-концерта был также отмечен самый активный возрастной участник фестиваля Николай Александрович Соболев, участник народного хора ветеранов войны и труда Борского района Борский. В свои 96 лет самодеятельный артист полон творческих сил и планов. Трансляцию гала- концерта можно посмотреть в группе агентства социокультурных технологий в социальной сети ВК по ссылке https://vk.com/wall-197815963_6581, а также 13 июня в эфире информационного партнера фестиваля –ТРК «Губерния».

Учредитель – министерство культуры Самарской области, организатор – Агентство социокультурных технологий при поддержке правительства Самарской области.

Фото: "Волжская коммуна"