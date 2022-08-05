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В Самаре запускается обновленная версия телепроекта «Право на маму»

5 августа 2022 12:11
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Проект «Право на маму», созданный в 2012 году, призван содействовать устройству в семьи детей-сирот из госучреждений.

С 8 августа запускается обновленная версия телепроекта «Право на маму», созданного совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. В этом году проекту исполняется 10 лет. 

Выходить программа будет один раз в месяц – каждый второй понедельник в 18:45 на телеканале «Самара-ГИС» (16+). Редакция создала новую концепцию программы. Героями передач станут представители детских социальных учреждений, городских и областных органов опеки, детские психологи, приёмные мамы и члены их семей. Также поменялась ведущая. 

Проект «Право на маму», созданный в 2012 году, призван содействовать устройству в семьи детей-сирот из госучреждений. За время существования он претерпевал корректировки: менялась структура, ведущие, спикеры.

Основа программы – это истории детей, которые не знали материнской ласки и которым нужно найти настоящую семью. Съемки проходят в обстановке детского учреждения. В каждый выпуск включены короткие «сюжеты – знакомства» с приемными семьями, которые могут дать конкретные советы, как нужно принимать ребенка, взятого под опеку, чтобы процесс адаптации прошел легче и для него, и для супругов, которые решаются на такой шаг.

Опытная приёмная семья подбирается для съёмок исходя из особенностей ребёнка, которому ищут семью. Если ребёнок с ДЦП, зрители услышат рассказ о такой семье, где ребёнок с таким же диагнозом успешно растёт и развивается и о том, как приёмные родители преодолевают возникающие трудности. Подробная конкретная информация «практиков» поможет делать выбор в пользу ребенка. 

Кроме этого, в каждой программе присутствует совет от привлечённого детского психолога, хорошо знающего, какие переживания испытывают и приемные родители, и дети, которые из государственного учреждения попадают в семью. Это взгляд специалиста со стороны, который сможет обрисовать какие-либо положительные моменты в поведении ребёнка и дать совет по дальнейшему взаимодействию с ним.

В программу включены комментарии представителей органов опеки, которые дают информацию об оформлении документов при решении взять приемного ребенка, о тех законах, которые принимаются для данной категории граждан.

 

Фото:   скриншот видео

 

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