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В Самаре зампреду правительства поручено разобраться в кадровой политике ведомств социального блока

11 апреля 2024 18:23
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«Ему предстоит разобраться в том, что происходит в курируемых им отраслях», - заявил глава региона.

Курирующему социальную сферу зампреду регионального правительства Александру Фетисову предстоит проверить кадровую политику находящихся в его подчинении ведомств. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

«В связи с тем, что в ряде социальных сетей распространяется информация, связанная с кадровой политикой в сфере образования и «молодежки», накануне поручил курирующему зампреду Александру Фетисову начать проверку подбора кадров указанных ведомств, а также всего социального блока. Ему предстоит разобраться в том, что происходит в курируемых им отраслях», - заявил глава региона.

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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