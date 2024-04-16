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В Самаре вырос спрос на десерты ручной работы

16 апреля 2024 13:43
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В Самаре вырос спрос на десерты ручной работы

Аналитики Авито проанализировали динамику продаж товаров ручной работы в Самаре с начала года и определили категории, которые стали продаваться на платформе значительно лучше. Лидеры по росту спроса — конфеты, шоколад и другие десерты, а также платья и сумки, сделанные вручную.

Сладости на заказ

Заметнее всего в Самаре вырос спрос на десерты ручной работы. Так, продажи зефира за последние два месяца увеличились в 4 раза,  съедобных букетов — в 7 раз, шоколада — в 5 раз, конфет — в 3 раза. При этом в общем объеме продаж handmade десертов лидерство у конфет ручной работы. Средняя цена коробки этих сладостей на платформе — 800 рублей, но стоимость на Авито может сильно варьироваться в зависимости от состава. Так, например, в Калининграде продаются наборы сладостей со свежими ягодами и кусочками фруктов за 1 500 рублей, а в Нижнем Новгороде можно заказать коробку с 4 конфетами с шоколадом разного цвета и начинкой на любой вкус: от сублимированной клубники до кокосовой стружки — по 400 рублей.

В этом году самарские мастера, продающие сладости ручной работы на Авито, имеют возможность заработать больше: средняя стоимость хэнд-мэйд десертов на Авито за год выросла на 14%.

Одно из преимуществ Авито заключается в том, что здесь можно найти то, чего нет в сетевых магазинах:  уникальные хенд-мейд предложения от локальных мастеров. Хенд-мейд-сегмент ежегодно растет на платформе, сейчас у нас размещено более 2 млн предложений с предметами ручной работы по всей России”, — комментирует директор по стратегию и развитию в Авито Товарах Алексей Гевлич.

Фэшн от мастеров

На 9% в Самаре выросли продажи сумок ручной работы. Аксессуар, сделанный собственноручно, мастера оценивают в среднем в 4 500 рублей. Значительно — в 3,5 раза — выросли продажи платьев индивидуального пошива. Средний чек такой покупки на Авито — 2 600 рублей. Кроме того, вырос интерес к ремням и поясам. Продажи аксессуаров выросли в 2,5 раза, а средняя цена составила 1 900 рублей.
 
 Сейчас растет тренд на бижутерию ручной работы — в основном это колье из бисера, жемчуга и металлических бусин. За последние два месяца в Самаре продажи бижутерии ручной работы выросли на 10%. Средняя цена handmade-изделия на Авито — 1 700 рублей.

В Самаре на Авито также можно найти мастеров по пошиву нижнего белья ручной работы, а некоторые изготавливают его по индивидуальным меркам специально на заказ. Продажи в этой категории выросли на 11%, средняя цена составила 2 100 рублей.

В целом аксессуары, одежда, нижнее белье ручной работы в 2024 году на Авито в Самаре стали стоить на 26% дороже. 

Домашние штучки 

Вещи ручной работы всегда ассоциируются с уютом, поэтому неудивительно, что многие стремятся окружить ими себя дома. Так, на Авито многие ищут и покупают мебель и предметы декора ручной работы. В Самаре продажи  кроватей, диванов и кресел выросли на 9%, хендмейд-шкафов, комодов и стеллажей — на 20%. В среднем один предмет мебели стоит 22 900 рублей. Также увеличились продажи handmade посуды на 20%. Керамические тарелки, чайные пары и другая посуда ручной работы сегодня крайне популярны.
 
 Средняя стоимость мебели ручной работы в Самаре в этом году выше на 35%, чем в аналогичном периоде прошлого. Особенно выгодно мастера могут продавать посуду — цена выросла на 47% год к году.

Теги: Опрос

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