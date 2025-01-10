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В Самаре выпало 88% месячной нормы осадков в виде снега и дождя

10 января 2025 20:27
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Сегодня днем в городе работали 3 276 уборщиков и 310 машин.

В первой декаде января в Самаре усилился атлантический циклон, который вызвал обильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, местами метели). С 1 по 10 января количество осадков составило уже 88% от месячной нормы – выпало 49 мм. Накануне Приволжское УГМС объявило об очередном желтом уровне опасности. Ситуацию усугубили порывистый ветер, температурные перепады – от плюсовых значений до -5 градусов С, образование гололедицы. 

«Самарская зима плавно перешла в холодную весну с дождями и создала жителям много неудобств. Профильные службы максимально оперативно реагируют на опасные погодные явления. Дорожные и коммунальные службы города трудятся в усиленном режиме, без выходных. Обеспечить беспрепятственную работу общественного транспорта, минимизировать вероятность травматизма – это первоочередная задача, – подчеркнул глава города Иван Носков. – Для многих коммунальных организаций погодные условия стали испытанием на прочность. По итогу зимнего сезона не все компании, обслуживающие многоквартирные дома, получат положительную оценку своей работы. Информация об их ненадлежащей работе еженедельно направляется в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия административных мер».

В этом году в уборке города, в том числе дворовых территорий, ежесуточно задействуют до 600 единиц собственной и привлеченной техники. Объем ручного труда в условиях нехватки спецтехники наращивают до 3 300 человек. 

«В январе объемы вывозимого снега с улиц Самары увеличен до 8,2 тыс. тонн в сутки. Всего с начала года на специализированные площадки мы уже вывезли свыше 52 тыс. т снега. При этом отсутствие регулярного вывоза управляющими компаниями снежных масс с дворовых территорий спровоцировал при потеплении скопления талых вод в ряде районов. Проводим на сложных участках дорог откачку талых вод и «открытие» дождеприемников. Следим, чтобы решетки ливневой канализации оперативно освобождались от снежной «каши» и обледенения. Там, где «ливневок» нет – это низины в Куйбышевском и Кировском районах, транспортные кольца, локации у станций метро – откачка ведется бойлерами», – рассказал заместитель главы города Александр Андриянов. 

В ночь на 10 января илососы направляли на улицы Красных Коммунаров, Осетинскую, Бакинскую. Всего же минувшей ночью на участки вывели 270 единиц уборочной техники и 88 дорожных рабочих. Сегодня днем в городе работали 3 276 уборщиков и 310 машин. Особое внимание уделяется также очистке и противогололедной обработке лестниц, тротуаров, остановочных площадок, подходов и подъездов к объектам жизнеобеспечения и социальным учреждениям, которые возобновили работу после каникул. Всего за сутки использовали около 438 т реагентов. При необходимости их будут рассыпать на участках повторно.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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