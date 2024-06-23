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В Самаре Вячеслав Федорищев принял участие в татарском национальном празднике Сабантуй
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В Самаре Вячеслав Федорищев принял участие в татарском национальном празднике Сабантуй

23 июня 2024 18:24
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Как отметил глава региона, этот праздник этот подчеркивает важность единства и сплоченности как главных жизненных ориентиров, укрепляет семейные ценности.

В воскресенье, 23 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй» в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре. Здесь была организована концертная программа, выступления творческих коллективов Камышлинского, Похвистневского районов, Самары, а также артистов Республики Татарстан, работали различные творческие и тематические площадки, проводились спортивные состязания, народные игры и конкурсы. В этом году Сабантуй отмечается в Самаре в 35-й раз. Организатором праздника является областная творческая общественная организация «Дуслык». В празднике принимает участие официальная делегация из Черемшанского района Республики Татарстан.

Вместе заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем  национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым, главным федеральным инспектором по Самарской области Михаилом Феоктистовым Вячеслав Федорищев осмотрел площадки праздника, пообщался с жителями.

Название праздника происходит от тюркских слов: сабан – плуг и туй – праздник, свадьба. Отмечают его в честь окончания весенних полевых работ. Сабантуй – один из главных народных праздников татар. Его цель – способствовать развитию народных талантов, знанию традиций, фольклора татарского народа, богатства и красоты татарского языка, воспитывать любовь к этому культурному наследию, помогать установлению добрых человеческих и творческих связей между участниками Сабантуя.

Татары — второй по численности народ в Российской Федерации. В Самарской области проживает почти 95 тысяч татар. В Самарской области зарегистрировано 11 татарских национально-культурных объединений, в 11 школах области ведется преподавание татарского языка и литературы, в Самаре более 25 лет действует школа «Яктылык» с углубленным изучением татарского языка и литературы. При поддержке Правительства издаются газеты «Бердэмлек» (Единство), «Салям». Издается ежеквартальный журнал «Самарские татары».

Вячеслав Федорищев поприветствовал участников и гостей с главной сцены. «От правительства Самарской области, от всех жителей, всех, кто сегодня  присутствует на празднике, всех, кто сегодня с нами духом, поздравляю с замечательным праздником труда Сабантуй», — обратился он.

Как отметил глава региона, этот праздник этот подчеркивает важность единства и сплоченности как главных жизненных ориентиров, укрепляет семейные ценности. «Хотел бы выразить огромные слова благодарности нашему дорогому соседу, Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Этот праздник в Самарской области стал традиционным, основополагающим — и во многом благодаря тому вниманию, которое уделяет Раис Республики, вся команда Республики Татарстан нашему добрососедству, нашему взаимодействию. Я очень рад, что сегодня с нами присутствует наш дорогой друг Василь Габтелгаязович Шайхразиев. Для нас очень важно и ценно, что мы все вместе. Поздравляю всех, желаю только самого доброго, здоровья, любви и добра», — обратился врио губернатора.

Как отметил Василь Шайхразиев, Сабантуй проводится по всей России, всем странам, где компактно живут татары. «Мы прекрасно знаем,  что в Самарской области Сабантуи проходят на очень высоком организационном уровне — в Самаре, других городах, других населенных пунктах», — подчеркнул он. Это, считает заместитель премьер-министра Татарстана, заслуга авторитета руководителей автономий, центров, поддержки Правительства региона, глав муниципальных образований. «Присутствие на сегодняшнем празднике врио губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева — большая честь для нас», — отметил он.

В рамках Сабантуя была организована площадка помощи военнослужащим СВО — здесь плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи. По словам Василя Шайхразиева, вся страна, объединившись вокруг национального лидера, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, работает на приближение Победы. Сегодня прямо с Сабантуя, сообщил он, представители татарской общественности направляют 10 автомобилей в зону СВО для военнослужащих, которые защищают Родину. Василь Шайхразиев поблагодарил за помощь бойцам и поддержку их семей.

На Сабантуе активистам татарских общественных объединений были вручены награды — Почетный знак Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» (III степени), Благодарность Губернатора Самарской области, награды от Республики Татарстан.

 

Источник фото: Telegram-канал Вячеслава Федорищева

Теги: Мероприятия Самара

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