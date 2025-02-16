В Самаре всё больше компаний прибегают к услугам самозанятых специалистов.

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Особенно часто таких работников нанимают представители строительной, IT-сферы и транспортной логистики, как сообщает SuperJob — сервис по поиску работы.

"Согласно опросу SuperJob, услугами граждан со статусом самозанятого сегодня пользуются 20% компаний. Бизнесом также востребованы услуги маркетологов, бухгалтеров, эйчаров, дизайнеров, копирайтеров и юристов со статусом самозанятого", - рассказали аналитики.

Также эксперты составили рейтинг областей, в которых самозанятые испытывают наибольшую потребность. В этот перечень вошли сферы дизайна, работы с документами и юридические услуги.

Большинство российских работников предприятий знают о сумме заработной платы своих коллег, и у многих из них возникают мысли по поводу увольнения. Это выяснил Superjob.ru в опросе и опубликовал результаты. Также среди жителей Самарской области стало больше тех, кто называют себя трудоголиками. Согласно данным опроса, сегодня в нашем регионе таковых 74%. За последние четыре года показатель вырос на 6%, пишет ГТРК-Самара.