В Самаре все места скопления тополиного пуха не остаются без внимания

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С началом летнего сезона и, в частности, летней оздоровительной кампании, повышенное внимание уделяется состоянию территорий возле лагерей, в том числе пришкольных, а также общественных пространств, где посещаемость увеличилась. Актуальные работы в отрасли благоустройства обсудили на совещании в профильном городском департаменте.

Специалисты напомнили о том, что установлен особый противопожарный режим, поэтому все места скопления тополиного пуха не остаются без внимания. Они находятся на постоянном контроле. При необходимости службы благоустройства выполняют смачивание, уборку пуха вручную либо с использованием вакуумно-подметальных машин.

Кроме того, на вверенных территориях завершилась ликвидация клещей, грызунов, комаров. Остается выполнить аналогичные мероприятия на пляжах. Необходимые работы будут организованы по мере снижения уровня воды. Отметим, что за обработки непосредственно территорий лагерей и других оздоровительных учреждений отвечают организации, в чьем ведомстве находятся данные территории, сообщает Самара-ГИС.