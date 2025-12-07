В Самаре вручили премии главы Самары «Мир равных возможностей». Торжественная церемония прошла на сцене Самарской государственной филармонии. В этом году лауреатами премии в шести номинациях стали 18 человек с ограниченными возможностями здоровья – они отмечены за успехи и достижения в общественной деятельности, в области литературы и искусства, образования и науки, предпринимательства, творчества и спорта. С 2025 года размер премии увеличен вдвое.



Самому старшему лауреату премии «Мир равных возможностей» в этом году исполнилось 87 лет, самому младшему – 18.



«Среди награжденных – педагоги, спортсмены, занимающиеся адаптивными видами спорта, предприниматели, общественные деятели. Многие лауреаты премии не только сами живут активной и интересной жизнью, но и своим примером заряжают других, открывают безграничные возможности для творчества и самовыражения. Каждый – пример силы, мужества и оптимизма. Всем лауреатам желаю успехов! Уверен, вы еще многое сделаете для развития Самары и самарцев!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



В номинации «Физическая культура и спорт» отмечена Мария Кузнецова – самая молодая среди лауреатов. С 11 лет она занимается паралимпийским спортом бочча, а в 2025 году завоевала серебряную медаль на первенстве России. В этой же номинации лауреатом стала Ксения Тюрина – к 22 годам она освоила универсальный бой, дзюдо, самбо, сумо и рукопашный бой, верховую езду, стрельбу и шахматы, всего в её коллекции более 170 медалей и призовых мест. Екатерина Куприянова в этом году возглавила комитет по работе с людьми с инвалидностью и ОВЗ в Самарской городской федерации футбола.



В номинации «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность» лауреатами стали Евгений Баландин и Ольга Галеева, работающие на ООО «Самараавтожгут», и Игорь Бойков – 36-летний бизнесмен создал в Самаре проект вендинговых аппаратов самообслуживания.



В номинации «Образование и наука» лауреатами стали учитель-сурдопедагог Татьяна Шептуховская, преподаватель биологии Государственного училища олимпийского резерва Екатерина Кузнецова и студентка Самарского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело» Полина Поларшинова. Учитель музыки школы № 121 Виктория Марченко, участник инклюзивного театра «Ступени» при Дворце ветеранов Евгений Кирильцев и член Союза писателей России Юрий Ватохин отмечены в номинации «Литература и искусство». В номинации «Техническое и декоративно-прикладное творчество» отмечена Вероника Казберова – она организовала вокально-хоровой ансамбль «Гармония» в ДК «Заря», увлекается бальной культурой, а два года назад освоила технику старинного искусства кружевного плетения. Любовь Стерпул занимается рукоделием и проводит мастер-классы для школьников, а Арслан Касымов участвует в культурных программах, фестивалях и конкурсах.



Евгений Печерский и Наталья Сметанникова защищают права и интересы граждан с ОВЗ в качестве руководителей общественных организаций. Также в номинации «Общественная деятельность» отмечена Диана Черевиченко – член добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Отметим, что сегодня в Самаре проживают более 79 тысяч горожан с ограниченными возможностями здоровья. Около 12 тысяч из них задействованы в работе общественных организаций инвалидов, 16-ти из которых в 2025 году администрация Самары выделила 7 млн рублей на социально значимую деятельность.

Фото: пресс-служба администрации Самары