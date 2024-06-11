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В Самаре врио губернатора вручил жителям государственные и региональные награды
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В Самаре врио губернатора вручил жителям государственные и региональные награды

11 июня 2024 16:40
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Глава региона выразил уверенность, что единой командой Самарская область сможет справиться с любыми задачами.

Во вторник, 11 июня, в преддверии Дня России в Правительстве Самарской области состоялась торжественная церемония награждения жителей Самарской области – многодетных родителей, заслуженных работников различных отраслей. Государственные и региональные награды им вручил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона обратился со словами приветствия к собравшимся в зале участникам церемонии.

«Накануне нашего великого праздника, Дня России, мы отмечаем почетными наградами труд тех людей, которые многое сделали и продолжают делать для нашей Родины. Это представители самых разных профессий, которые ежедневным добросовестным трудом способствуют развитию нашего родного региона, создают надежную основу для будущего губернии и всей нашей страны —  педагоги, врачи, труженики заводов, работники жилищно-коммунальной сферы, социальной сферы, представители силовых ведомств и государственные служащие, — отметил врио губернатора. — За неделю работы в Самарской области я уже в полной мере понял, как много здесь неравнодушных, активных, трудолюбивых и ответственных людей, которых объединяет самое главное – любовь к родной земле, преданность делу, стремление не просто жить, а каждый день приносить пользу людям».

Руководитель области подчеркнул, что сегодня самарцы достойно продолжают дело своих отцов и дедов – жителей Куйбышева, которые десятки лет назад своим трудом внесли масштабный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Я благодарю вас за такое отношение, за то, что отдаете родному краю всю энергию и силы, талант и профессионализм. Уверен, что мы вместе с вами сможем совместно добиться важнейших целей, стоящих перед нашим регионом, перед нашей страной», — обратился Вячеслав Федорищев. Он напомнил о масштабных задачах – это повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, городской среды, расширение экономического, технологического и научного потенциала региона, поддержка героев, которые сегодня стоят на защите Родины, и многие другие направления работы.

Глава региона выразил уверенность, что единой командой Самарская область сможет справиться с любыми задачами.

«Как неоднократно подчеркивал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, именно в единстве — мощь и сила России. И мы непременно должны его сохранить ради будущего нашей земли», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В ходе торжественной церемонии отличившиеся жители региона были отмечены такими государственными и региональными наградами, как орден Почета, орден и медаль ордена «Родительская слава», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный знак Трудовой Славы, медаль «За доблесть и отвагу» и другими.

Так, орденом «Родительская слава» были отмечены многодетные семьи — Татьяны Гнусиной из Приволжского района и Людмилы и Дмитрия Евтюхиных из Новокуйбышевска. Медали ордена «Родительская слава» были вручены многодетным родителям Светлане и Вячеславу Хантеевым из Красноярского района, Анастасии и Сергею Харитоновым из Кинель-Черкасского района.

Почетный знак Трудовой Славы получил Олег Мишин – старший мастер первой группы механосборочного участка ремонтно-механического цеха №7 ПАО «КуйбышевАзот».

Отличившимся представителям различных отраслей – науки, здравоохранения, социальной защиты населения, ЖКХ и других — были присвоены звания заслуженных работников. Так, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» получил Бахтияр Рахимов — врач-хирург Тольяттинской городской клинической больницы № 5.  Почетное звание «Заслуженный работник химической промышленности Самарской области» — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Тольяттиазот» Татьяна Марущак. Почетное звание «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» — коммерческий директор научно-производственного предприятия «Связь Автоматика Монтаж» Ефим Шаль. Получая награду, он подчеркнул, что за высокими результатами стоит весь коллектив, и поблагодарил коллег, сотрудников предприятия, партнеров за совместную работу.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» были отмечены Ольга Хвостова – директор Детской музыкальной школы им. М.И. Глинки и Вера Царькова – аппаратчик синтеза производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот».

Врио губернатора Вячеслав Федорищев поздравил участников церемонии с Днем России. Он подчеркнул, что сегодня этот праздник «символизирует нашу готовность отстаивать свободу, независимость, культуру и традиции родной земли. Столько, сколько потребуется – до самого главного, до нашей общей Победы».

 

Фото:   скриншот видео СОВА

Теги: Самара

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