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В Самаре военные следователи продолжают проверки «новых» граждан России на соблюдение правил воинского учета

17 апреля 2024 09:24
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В Самаре военные следователи продолжают проверки «новых» граждан России на соблюдение правил воинского учета.

17 апреля 2024 года офицерами военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону во взаимодействии с силовыми структурами Самарской области, на территории Красноглинского района          г. Самары, проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейдового мероприятия проверено более 50 лиц, из которых  выявлены 14 граждан подлежащих постановке на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат Самарской области, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Кроме того, составлено 10 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, по факту осуществления трудовой деятельности без разрешения на работу, а также 7 протоколов об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации.

Указанные рейды в период 2023-2024 года проводятся в регионе на постоянной основе.

 

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