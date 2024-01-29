Я нашел ошибку
Главные новости:
Научные проекты ПИАШ решают самые актуальные задачи индустриальных партнеров
Научные проекты ПИАШ решают самые актуальные задачи индустриальных партнеров
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
Самарская пенсионерка хотела заработать на бирже и лишилась 2 млн
Самарская пенсионерка хотела заработать на бирже и лишилась 2 млн
Троих погибших нашли после пожара в Исаклинском районе
Троих погибших нашли после пожара в Исаклинском районе
"РКС-Самара" начали переключение водоснабжения в Управленческом на волжскую воду по новым водоводам
"РКС-Самара" начали переключение водоснабжения в Управленческом на волжскую воду по новым водоводам
В Пестравском районе чествовали единственную жительницу блокадного Ленинграда
В Пестравском районе чествовали жительницу блокадного Ленинграда
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
В Самаре вновь состоялся поход с собаками северных пород из реабилитационного центра «ФлагманВет»
В Самаре вновь состоялся поход с собаками северных пород из реабилитационного центра «ФлагманВет»
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.52
0.86
EUR 97.09
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на вечер камерной и органной музыки «От Баха до Элгара» в зал Самарской кирхи
«Студенческий десант»: студенты Нефтегорского техникума познакомились со службой полиции 
Самарцам расскажут про спячку у животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре вновь состоялся поход с собаками северных пород из реабилитационного центра «ФлагманВет»

29 января 2024 11:42
114
В Самаре вновь состоялся поход с собаками северных пород из реабилитационного центра «ФлагманВет»

В минувшую субботу, 27 января, несколько десятков волонтеров прошли шесть километров по снежным полям в окрестностях села Лопатино Волжского района вместе с собаками хаски, не имеющими постоянных хозяев. Мероприятие организовали ветеринарный центр «ФлагманВет» и клуб активного отдыха «Координаты. Самара».

Новинкой Хаски Трипа стала возможность прокатиться на упряжке. Некоторые из собак проходят обучение этому навыку с профессиональным каюром, и в финале похода, ко всеобщему восторгу, они продемонстрировали свои умения. В конце похода участники собрались вокруг костра, за которым обменялись впечатлениями.  

Уже традиционно на Хаски Трип приезжают не только с друзьями, но и семьями, берут с собой детей. Общение с контактными, активными и очаровательными хаски оставляет яркие впечатления надолго. Все эти животные были найдены на улицах – потерянные, выброшенные и даже привязанные в лесу к деревьям, и сейчас они проходят реабилитацию во «ФлагманВет». В центре проживает около 20 собак северных пород: одним удается найти дом, но на их место сразу поступают новые. Почти все участники прошлых походов уже обрели свои семьи.

Хаски Трип – это благотворительный поход, главная цель которого – в очередной раз заявить о том, что животным, особенно бездомным, нужна помощь. Для свободолюбивых и активных хаски очень важна прогулка, ведь в условиях приюта часто гулять им не удается. Не менее важно в их социализации общение с человеком. Для людей участие в походе – возможность не только активно и интересно провести время, но и оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой.  

С декабря 2022 года по май 2023 года состоялось пять походов в рамках проекта Хаски Трип. Участники ходили по лесным дорожкам и покоряли заснеженные горные вершины, наслаждались чистым воздухом весеннего соснового бора и майским солнцем на тропинках правого берега Волги. Летом и в межсезонье походы не проводились из-за погодных условий. Теперь Хаски Трип вернулся и снова станет доброй традицией. Следующий поход состоится уже в феврале!

Инна Тарасенко,

директор ветеринарного центра «ФлагманВет»:

- Хаски - одна из самых популярных бездомных породистых собак. Они очень энергичные, по этой причине часто становятся бездомными: они убегают или их выбрасывают, не справляясь с ними. Мы создали такие походы для того, чтобы поднимать важность проблемы. Перед тем, как завести собаку, человек должен все о ней узнать. Хаски – это рабочие собаки. Своими походами мы даем им возможность поработать, а также пообщаться с людьми, стать более социальными и, может быть, в итоге домашними. Благодаря походам, мы пристроили больше 20 хаски в семьи.

Шестой поход отличается тем, что мы пробуем поставить наших хаски в настоящую упряжку. Мы занимаемся с профессиональным тренером, который их учит.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
97
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
235
«Крылья Советов» создают вторую команду 
27 января 2024  18:30
«Крылья Советов» создают вторую команду 
801
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
26 января 2024  12:08
Более трех миллионов туристов отдохнули в Самарской области в 2023 году
523
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
686
Весь список