В Самаре вновь состоялся поход с собаками северных пород из реабилитационного центра «ФлагманВет»

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В минувшую субботу, 27 января, несколько десятков волонтеров прошли шесть километров по снежным полям в окрестностях села Лопатино Волжского района вместе с собаками хаски, не имеющими постоянных хозяев. Мероприятие организовали ветеринарный центр «ФлагманВет» и клуб активного отдыха «Координаты. Самара».

Новинкой Хаски Трипа стала возможность прокатиться на упряжке. Некоторые из собак проходят обучение этому навыку с профессиональным каюром, и в финале похода, ко всеобщему восторгу, они продемонстрировали свои умения. В конце похода участники собрались вокруг костра, за которым обменялись впечатлениями.

Уже традиционно на Хаски Трип приезжают не только с друзьями, но и семьями, берут с собой детей. Общение с контактными, активными и очаровательными хаски оставляет яркие впечатления надолго. Все эти животные были найдены на улицах – потерянные, выброшенные и даже привязанные в лесу к деревьям, и сейчас они проходят реабилитацию во «ФлагманВет». В центре проживает около 20 собак северных пород: одним удается найти дом, но на их место сразу поступают новые. Почти все участники прошлых походов уже обрели свои семьи.

Хаски Трип – это благотворительный поход, главная цель которого – в очередной раз заявить о том, что животным, особенно бездомным, нужна помощь. Для свободолюбивых и активных хаски очень важна прогулка, ведь в условиях приюта часто гулять им не удается. Не менее важно в их социализации общение с человеком. Для людей участие в походе – возможность не только активно и интересно провести время, но и оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой.

С декабря 2022 года по май 2023 года состоялось пять походов в рамках проекта Хаски Трип. Участники ходили по лесным дорожкам и покоряли заснеженные горные вершины, наслаждались чистым воздухом весеннего соснового бора и майским солнцем на тропинках правого берега Волги. Летом и в межсезонье походы не проводились из-за погодных условий. Теперь Хаски Трип вернулся и снова станет доброй традицией. Следующий поход состоится уже в феврале!

Инна Тарасенко,

директор ветеринарного центра «ФлагманВет»:

- Хаски - одна из самых популярных бездомных породистых собак. Они очень энергичные, по этой причине часто становятся бездомными: они убегают или их выбрасывают, не справляясь с ними. Мы создали такие походы для того, чтобы поднимать важность проблемы. Перед тем, как завести собаку, человек должен все о ней узнать. Хаски – это рабочие собаки. Своими походами мы даем им возможность поработать, а также пообщаться с людьми, стать более социальными и, может быть, в итоге домашними. Благодаря походам, мы пристроили больше 20 хаски в семьи.

Шестой поход отличается тем, что мы пробуем поставить наших хаски в настоящую упряжку. Мы занимаемся с профессиональным тренером, который их учит.