В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»

1 сентября, в День знаний, Самара присоединилась к Всероссийской акции «Быть рядом». Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.



«Всех участников специальной военной операции объединяют не только события «за лентой», но и особое чувство боевого братства здесь, в тылу. Оно закалялось в самых сложных ситуациях, поэтому так прочны и крепки эти связи, стремление к взаимопомощи и поддержке. Акция «Быть рядом», к которой сегодня присоединяются ветераны СВО в Самаре и по всей стране, – еще одно хорошее тому подтверждение», – отметил глава города Самара Иван Носков.



Так, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин сегодня утром проводил в школу № 53 первоклассницу Полину и ее маму Анастасию.



«Для меня важно, чтобы Полина и другие ребята, дети наших военнослужащих из Самарской области и других регионов, знали, что Россия ценит подвиг их отцов и что наша огромная страна всегда была и продолжает быть «семьей семей». Ветераны СВО сегодня – это настоящее мужское братство защитников Отечества, готовых в трудную минуту поддержать товарищей и их близких, – подчеркнул Денис Михайлин. – Желаю всем школьникам успешной учебы, найти новых друзей и открыть в себе новые таланты!»



Отметим, что акция «Быть рядом» проводится в России с 2023 года. Тогда в Тамбовской области сына Героя России, майора спецназа Дмитрия Семенова, погибшего в 2022 году в зоне специальной военной операции, проводили на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, боевые товарищи его отца. Теперь акция «Быть рядом» приобрела статус всероссийской и проводится во всех уголках страны Роспатриотцентром Росмолодёжи при поддержке Фонда «Защитники Отечества».

Фото: администрация Самары