В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»

1 сентября 2025 15:41
85
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.

1 сентября, в День знаний, Самара присоединилась к Всероссийской акции «Быть рядом». Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.

«Всех участников специальной военной операции объединяют не только события «за лентой», но и особое чувство боевого братства здесь, в тылу. Оно закалялось в самых сложных ситуациях, поэтому так прочны и крепки эти связи, стремление к взаимопомощи и поддержке. Акция «Быть рядом», к которой сегодня присоединяются ветераны СВО в Самаре и по всей стране, – еще одно хорошее тому подтверждение», – отметил глава города Самара Иван Носков.

Так, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин сегодня утром проводил в школу № 53 первоклассницу Полину и ее маму Анастасию. 

«Для меня важно, чтобы Полина и другие ребята, дети наших военнослужащих из Самарской области и других регионов, знали, что Россия ценит подвиг их отцов и что наша огромная страна всегда была и продолжает быть «семьей семей». Ветераны СВО сегодня – это настоящее мужское братство защитников Отечества, готовых в трудную минуту поддержать товарищей и их близких, – подчеркнул Денис Михайлин. – Желаю всем школьникам успешной учебы, найти новых друзей и открыть в себе новые таланты!»

Отметим, что акция «Быть рядом» проводится в России с 2023 года. Тогда в Тамбовской области сына Героя России, майора спецназа Дмитрия Семенова, погибшего в 2022 году в зоне специальной военной операции, проводили на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, боевые товарищи его отца. Теперь акция «Быть рядом» приобрела статус всероссийской и проводится во всех уголках страны Роспатриотцентром Росмолодёжи при поддержке Фонда «Защитники Отечества».

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Мероприятия Самара

