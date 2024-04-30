Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре водитель сбил девочку на мопеде
В Самаре водитель сбил девочку на мопеде
Учитель в Волжском районе подарил мошеннику 1,4 млн рублей
Учитель в Волжском районе "подарил" мошеннику 1,4 млн рублей
В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше
В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше
Названы главные поставщики мяса в Россию
Названы главные поставщики мяса в Россию
Представители Самарской области – финалисты программы «Лига экскурсоводов»
Представители Самарской области – финалисты программы «Лига экскурсоводов»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Мадуро призвал молодежь всего мира поддержать протестующих против Израиля
Мадуро призвал молодежь всего мира поддержать протестующих против Израиля
Пьяный мужчина в Самаре вез жену и детей
Пьяный мужчина в Самаре вез жену и детей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше

30 апреля 2024 11:39
110
В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше

Большинство горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей практически никогда не сомневается в решениях, принятых ими на работе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы.

45% самарцев утверждают, что почти никогда не испытывают сомнений в решениях, принимаемых на работе: «Мне опыт не позволяет ошибаться». Иногда колеблются в принятии ответственных решений 38%: «Всегда себя перепроверяю». Часто сомневаются 10%: «Не все пока знаю».

В силу не очень большого жизненного и профессионального опыта сомнения в рабочих решения чаще свойственны тем, кто моложе. Горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц твердости в принятии решений не хватает больше всего. Среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч рублей, большинство утверждает, что практически никогда не сомневается (53%).

Реже всего колеблются при принятии рабочих решений руководители всех уровней, инженеры, врачи, HR и менеджеры проектов.

Время проведения: 19—24 апреля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Быть единственной женщиной в мужском коллективе мечтает каждая пятая жительница Самары
29 апреля 2024, 12:15
Быть единственной женщиной в мужском коллективе мечтает каждая пятая жительница Самары
Быть единственным представителем своего пола в коллективе чаще хотят незамужние женщины и холостые мужчины. Общество
531
почти половина россиян дарят коллегам деньги на день рождения
27 апреля 2024, 10:51
Почти половина россиян дарят коллегам деньги на день рождения
30% предпочитают презентовать подарок или букет цветов. Общество
318
В Самаре чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины
27 апреля 2024, 10:36
В Самаре чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины
Выезд на шашлыки являются традиционным видом отдыха самарцев в майские праздники. Общество
345
В центре внимания
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
29 апреля 2024  09:55
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
489
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
27 апреля 2024  21:57
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
809
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024  13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
647
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
564
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
652
Весь список