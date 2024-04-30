В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше

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Большинство горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей практически никогда не сомневается в решениях, принятых ими на работе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы.

45% самарцев утверждают, что почти никогда не испытывают сомнений в решениях, принимаемых на работе: «Мне опыт не позволяет ошибаться». Иногда колеблются в принятии ответственных решений 38%: «Всегда себя перепроверяю». Часто сомневаются 10%: «Не все пока знаю».



В силу не очень большого жизненного и профессионального опыта сомнения в рабочих решения чаще свойственны тем, кто моложе. Горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц твердости в принятии решений не хватает больше всего. Среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч рублей, большинство утверждает, что практически никогда не сомневается (53%).



Реже всего колеблются при принятии рабочих решений руководители всех уровней, инженеры, врачи, HR и менеджеры проектов.



Время проведения: 19—24 апреля 2024 года