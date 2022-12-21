В Самаре в парке Гагарина проходит «Фестиваль волшебных фонарей»

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В субботу, 17 декабря, в парке Гагарина стартовала выставка световых инсталляций, созданная по мотивам русских и мировых сказок. Возрастное ограничение: 0+.

Это 24 экспозиции, состоящие из более чем 230 световых арт-объектов, пишет Другой Город.

Взрослый билет (от 16 лет) в будни — 400 рублей, в выходные и праздники — 450 рублей.

Льготный (дети 4-15 лет, студенты, пенсионеры, инвалиды I и II группы) в будни — 300 рублей, в выходные и праздники — 350 рублей.

Семейный (2 взрослых + 1 ребенок, 1 взрослый + 2 ребенка) в будни — 900 рублей, в выходные и праздники — 1 100 рублей.

Билеты можно купить здесь. Дети до 4 лет — бесплатно.

График работы: со вторника по четверг с 18:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье и в выходные дни с 17:00 до 22:00.

Выставка будет открыта до 12 марта 2023 года.

Фото от организаторов