В Самаре в парке Гагарина отпразднуют "Сабантуй"

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12 июня с 11:00 до 16:00 в Самаре в парке им. Ю. Гагарина состоится областной татарский праздник «Сабантуй».

На празднике выступят Самарский национальный татарский ансамбль песни, пляски и поэзии «Ялкыны Яшлек», народный татарский ансамбль «Идель» и Мидхад Аминов, художественные коллективы школы «Яктылык».

Также будут проводиться татарские национальные игры, конкурсы, викторины со взрослыми и детьми. Запланированы и соревнования по борьбе «Көрәш» (регистрация участников с 09:00 на стадионе парка им. Ю. Гагарина).

Праздничное мероприятие посетят представители органов власти, делегация Азнакаевского района Республики Татарстан, художественные и другие творческие коллективы.

Фото: администрация Самары