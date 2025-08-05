В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет гастрономический тур по традиционной еврейской кухне

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В воскресенье, 10 августа, в 14.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет гастрономический тур по традиционной еврейской кухне (12+). Мероприятие организовано совместно с сооснователем Еврейского музея Самары Юлией Коган.

Гости перенесутся в прошлое через вкус, рассказы и эмоции. Это возможность прикоснуться к культуре через гастрономию. Юлия Коган расскажет, как жили, работали и любили евреи в Российской империи, погрузит посетителей в увлекательные истории о многовековых рецептах и поможет почувствовать дух настоящего еврейского дома – теплого, мудрого и наполненного смыслами.

На мероприятии можно будет продегустировать чай «Иерусалимская Роза» и классическую еврейскую закуску из рубленой сельди. Блюдо под названием «форшмак» будет приготовлено по кошерным стандартам, чтобы максимально приблизить гостей к аутентичной атмосфере.

Вход на мероприятие – 900 рублей. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону +7(846)202-32-17