В Самаре в День города 12 сентября откроют мурал с портретом Александра Невского

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В воскресенье, 12 сентября в Самаре состоится торжественное открытие мурала, который создается в честь 800-летия князя Александра Невского. Огромный рисунок украсит один из 16-этажных домов в Волгаре на улице Осетинской по инициативе Общественной палаты Самарской области. Муралы патриотический направленности будут размещены в разных городах страны в рамках федерального проекта Фонда гуманитарных проектов.

В четверг 26 августа в Куйбышевском районе состоялась презентация будущего мурала при участии официальных лиц, с выступлением творческих коллективов. Портрет, сочетающий техники граффити и традиционной фрески, нанесут на фасад дома три художника, пишет Самару.ру.

В этом году 12 сентября в Самаре отмечаются два праздника - День города и День дружбы народов. Помимо мурала в праздничное воскресенье в Волгаре откроют этнографический комплекс «Парк дружбы народов» с подворьями, представляющими быт, традиции, культуру более 20 народностей.