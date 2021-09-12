Путин рассказал о важности победы на Чудском озере

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Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере показала Западу и Востоку, что сила Руси в сложнейший период ее истории не сломлена, заявил Владимир Путин, который накануне принял участие в церемонии открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" в Псковской области.

По словам президента, Невского чтут как человека, радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата, сообщает РИА Новости.

Путин также отметил, что образы участников дружины князя, увековеченные в мемориале, собирательные. В них в том числе олицетворены бойцы 6 роты Псковской дивизии ВДВ, погибшие в бою с террористами в 2000 году.

Мемориальный комплекс освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Строительство монумента высотой более 20 метров в деревне Самолва было приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского.