В Самаре росгвардейцы приняли участие в праздновании Дня святого Александра Невского

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12 сентября в Самаре отметили 435-летие со дня основания города. Дата совпала с празднованием в стране Дня святого Александра Невского. Для Самары этот день имеет особое значение - на территории гарнизона дислоцировано подразделение, которое является достойным преемником традиций 5-го гусарского Александрийского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка, чьим небесным покровителем является святой Александр Невский. Полк был сформирован в 1776 г., а в Самаре дислоцировался с 1910 по 1914 гг. Неофициальное название 5-го гусарского: «Бессмертные (чёрные) гусары».

На базе Военно-исторического музея ЦВО действует «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары», в деятельности которого, в свободное от службы время, активное участие принимают сотрудники Росгвардии.

В День святого Александра Невского «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары», командование 2-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии, «Дом офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова» провели торжественную церемонию закладки в основание памятника Александрийским гусарам мемориальной капсулы с землёй с места сражения на реке Березина. Сражение, напомним, состоялось в ноябре 1812 года. Александрийцами в ходе нее удалось захватить неприятельские батареи и стратегически важный мост. В дальнейшем, успехи полка помогли окончательно разгромить вражеские войска в Отечественной войне 1812 года.

В церемонии закладки принял участие действующий сотрудник ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области Алексей Р. А в составе конной группы, встречавшей Георгиевский штандарт 5-го гусарского Александрийского полка, находился ветеран Росгвардии, полковник полиции Станислав Аникин.

- На разных этапах в полку Бессмертных гусар служили Николай Гумилев, Михаил Булгаков, Константин Батюшков, Петр Жуковский, Валериан Мадатов. И наша задача, как защитников Родины, не просто сохранить славные воинские традиции Бессмертных гусар и прекрасные традиции русской интеллигенции, но и передать их следующим поколениям, - отметил полковник полиции Аникин.