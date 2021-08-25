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В четверг, 26 августа, в Самаре (Куйбышевский р-н, ул. Осетинская, 5) в 11:00 состоится презентация мурала, посвящённого 800-летию со дня рождения Александра Невского.

2021 год в России отмечен славной исторической датой – 800-летием со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского. Одним из направлений, посвященных празднованию этого события, является федеральный проект, реализуемый Фондом гуманитарных проектов. В знаковых местах крупнейших городов России будут размещены муралы, символизирующие патриотизм и любовь к Родине российского народа. Самара станет первым городом, где будет нанесено памятное изображение.

На торце 16-этажного здания нового микрорайона Самары силами художников-монументалистов будет воссоздан портрет князя Александра Невского с памятной юбилейной надписью.

Место для создания объекта современного искусства, объединяющего технику создания традиционной фрески и субкультуру граффити, выбрано не случайно: в районе практически готов к открытию уникальный этнографический комплекс – «Парк дружбы народов». Архитектурный ансамбль из 23 подворий, которые отражают жизнь и быт этносов, проживающих на территории Самарской области, станет новым местом притяжения для жителей и гостей губернии. И мурал, нанесенный на доме, который расположен на центральной улице микрорайона и является частью въездной группы, усилит этно-культурный посыл уникального парка.

Инициатором размещения мурала в данной локации Самары выступила Общественная палата Самарской области. Понимая высокую значимость памятной даты в календаре государственных праздников, его близость к идеалу самарских жителей, проект по созданию мурала был вынесен на общественные слушания. Жители поддержали идею и выразили свое одобрение, понимая, что яркое, запоминающееся и высоко духовное изображение станет визитной карточкой не только микрорайона, но и города в целом.

«Общественная палата является институтом гражданского общества, который не только реагирует на обращения граждан, но и реально формирует завтрашний день региона. То, что нам удалось первыми в России разместить на территории быстро развивающегося Куйбышевского района города Самары яркое и символичное изображение символа патриотизма и несгибаемой воли к победе Князя Александра Невского, – подтверждение этих слов. Благодарю жителей региона за доверие!», – прокомментировал ход реализации проекта его куратор, член Общественной палаты Российской Федерации, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.