В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний

В опросе SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, в декабре 2025 года достигло 14,6 млн.

По данным SuperJob, на январь 2026 года услугами граждан со статусом самозанятого пользуются 18% работодателей в Самаре. Причем малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой.

Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Контекстный анализ комментариев респондентов позволяет определить ключевые сферы, где их труд интегрирован в бизнес-процессы компаний наиболее плотно. Лидером по количеству упоминаний являются строительство и проектирование. На втором месте — логистика и грузоперевозки. В топ-3 вошла и сфера информационных технологий. Бизнесом также востребованы услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

Время проведения: 12—21 января 2026 года



В каких областях чаще всего выполняют работу самозанятые (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Строительство, проектирование

2. Логистика, грузоперевозки

3. Информационные технологии

4. Дизайн

5. Кадры, управление персоналом, охрана труда

6. Маркетинг, реклама, PR

7. Бухгалтерия, финансовый консалтинг

8. Редактура, копирайтинг

9. Юриспруденция, право

10. Переводы