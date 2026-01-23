Я нашел ошибку
Главные новости:
На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами
На Почте Самарской области большинство сотрудниц с именем Татьяна работают почтальонами
в Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы
В Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
Крупный сбой в работе интернета произошёл 22 января в Промышленном районе Самары
Крупный сбой в работе интернета произошёл 22 января в Промышленном районе Самары
США официально вышли из ВОЗ, не заплатив $260 млн долга
США официально вышли из ВОЗ, не заплатив $260 млн долга
Самарские пчёлы и пчеловоды хотят свой праздник
Самарские пчёлы и пчеловоды хотят свой праздник
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
Подозрительный пешеход в Тольятти оказался наркодилером
В рамках акции «Студенческий десант» сызранские транспортные полицейские встретились со студентами
В рамках акции «Студенческий десант» сызранские транспортные полицейские встретились со студентами
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний

109
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний

В опросе SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, в декабре 2025 года достигло 14,6 млн.

По данным SuperJob, на январь 2026 года услугами граждан со статусом самозанятого пользуются 18% работодателей в Самаре. Причем малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой.
Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Контекстный анализ комментариев респондентов позволяет определить ключевые сферы, где их труд интегрирован в бизнес-процессы компаний наиболее плотно. Лидером по количеству упоминаний являются строительство и проектирование. На втором месте — логистика и грузоперевозки. В топ-3 вошла и сфера информационных технологий. Бизнесом также востребованы услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

Время проведения: 12—21 января 2026 года

В каких областях чаще всего выполняют работу самозанятые (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Строительство, проектирование
2. Логистика, грузоперевозки
3. Информационные технологии
4. Дизайн
5. Кадры, управление персоналом, охрана труда
6. Маркетинг, реклама, PR
7. Бухгалтерия, финансовый консалтинг
8. Редактура, копирайтинг
9. Юриспруденция, право
10. Переводы

