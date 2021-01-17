В Самаре упростили регистрацию частных домов

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В Самаре изменили параметры индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.

По его словам, изменения внесли в Правила застройки и землепользования города. Теперь жителям будет проще регистрировать свои дома.

— Сейчас ИЖС носит упрощенный, уведомительный характер (без разрешения на строительство и ввод), а права на жилые дома на дачных участках регистрируют и вовсе в декларативном порядке в Росреестре. Но при этом построенные дома должны соответствовать градостроительным регламентам. Коэффициент застройки для ИЖС был 20%. Но практика показала, что 90% выходили за пределы этого коэффициента. Для регистрации жителям приходилось обращаться в комиссию по застройке и землепользованию, чтобы получить разрешение на отклонения от данного параметра. В большинстве случаев выдача такого отклонения носила формальный характер, создающий лишь дополнительный административный барьер для людей. Это подтвердила и всероссийская практика: в большинстве муниципалитетов по стране этот параметр в ПЗЗ установлен в 60%. Теперь и в Самаре так же, — пояснил глава департамента.

Внесли в ПЗЗ и другие изменения. В частности, там прописаны планы по реновации кварталов с двухэтажками, а также ограничения для застройщиков в центре Самар, пишет 63.ру.