В Самаре участнику СВО вручили медаль "За отвагу"

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В пятницу, 15 марта, губернатор Дмитрий Азаров навестил бойцов - участников специальной военной операции, которые проходят лечение в одном из медицинских учреждений в Самаре. Он пообщался с военнослужащими, вместе с генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным проверил условия, которые созданы для них в отделении. Также глава региона вручил одному из бойцов заслуженную награду.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью "За отвагу" награжден гвардии сержант Павел Козин, командир стрелкового отделения одной из войсковых частей.



Уроженец Челябинской области, Павел Козин уже порядка 20 лет живет в Самаре. Почти год назад принял решение пойти на СВО добровольцем защищать Отечество.



- Если не мы, то кто пойдет защищать Родину? Решил проверить себя, смогу ли в 55 лет наравне с молодыми бегать. Семье сказал за день до ухода, - говорит боец. - Конечно, поддержка есть и близких, и родных, и просто людей. Когда тыл есть, всегда хорошо. Приятно, что глава Самарской области поддерживает нас.



За это время он получил три ранения, сейчас проходит лечение. Службу нес в разведывательно-штурмовом отряде, исполнял обязанности командира взвода. По словам военнослужащего, на авдеевском направлении без потерь выполнили задачу, поставленную командованием.



- Я вас от всей души поздравляю, рад вам вручить эту заслуженную награду Родины. Сердечно благодарю вас за проявленную отвагу на поле боя, - обратился губернатор к бойцу. - Знаю, что штурмовой отряд, и конечно, там самые боевые наши парни несут службу и защищают Отечество. Для меня большая честь вручить вам эту награду сегодня.

Гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин выразил благодарность губернатору и региональному министерству здравоохранения за содействие в организации достойных условий и медицинской помощи участникам СВО, за заботу о бойцах. Сейчас в отделении находятся на излечении бойцы специальной военной операции не только из Самарской области, но и из других регионов страны, в том числе Свердловской, Ростовской областей, Хабаровска, Новосибирска.



- Всех вас благодарю за проявленное мужество и желаю скорейшего выздоровления, - обратился губернатор к военнослужащим.



Оказание медицинской помощи участникам СВО в медучреждениях Самары организовано в сотрудничестве с военным госпиталем Министерства обороны РФ.



- Взаимодействие очень хорошо налажено. Сюда поступают в основном пациенты в состоянии средней степени, тяжелые больные, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь. Проводится военно-врачебная комиссия, военнослужащие уходят на медицинскую реабилитацию или в отпуск по болезни. Вопросов по качеству предоставления медицинской помощи нет, все хорошо, - отметил начальник военного госпиталя Михаил Игнатов.



На вопрос главы региона о том, есть ли какие-то замечания, пожелания или предложения, бойцы ответили, что условия в больнице созданы отличные.



Губернатор отметил, что у бойцов, находящихся в больнице, также есть возможность проголосовать на выборах Президента РФ, которые проходят в эти дни.



- Мы это отрабатывали, и сейчас есть возможность проголосовать в больницах на специально созданных участках, - сказал он.



В ходе беседы военнослужащие сообщили, что уже проголосовали.



- Спасибо вам большое. Тем самым вы внесли свой вклад в победу, в этом нет никаких сомнений, - обратился к ним Дмитрий Азаров.

Источник:СОВА

Фото: Юлия Рубцова