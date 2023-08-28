В Самаре у музея Алабина и у ДК «Октябрь» открылись сельскохозяйственные ярмарки

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28 августа в администрации Самары обсудили работу сельскохозяйственных ярмарок на территории города.

В настоящее время на территории Самары действуют 13 круглогодичных ярмарок с общим количеством 569 торговых мест по следующим адресам: ул. Стара-Загора / ул. Гастелло, д. 47; ул. Белорусская, д. 131; ул. Пензенская / ул. Владимирская, д.48; ул. Киевская/ ул. Тухачевского; ул. Ивана Булкина/ул. Дыбенко, д.26; Молодежный переулок, д.20; ул. Гагарина, д.157; ул. Стара-Загора, 133-135; ул. Г. Димитрова, 101/1; ул. Красных Коммунаров, напротив дома № 15; ул. Дачная/ ул. Чернореченская, перед д. 38; пр. Ленина, д. 16/ ул. Челюскинцев; ул. Победы 92а.

За последний год количество ярмарок увеличилось на 62% - с пяти до 13, а количество торговых мест стало больше на 55%.

Кроме того, 10% от общего количества торговых мест на всех действующих ярмарках города предоставляются пенсионерам на безвозмездной основе.

С 25 августа открылись две традиционные осенние муниципальные сельскохозяйственные ярмарки: у музея имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) на 157 мест и у ДК «Октябрь» (пос.Мехзавод) на 85 мест. Посетители торговых точек могут приобрести самые различные товары, включая свежую сельхозпродукцию. Вниманию горожан представлены овощи и фрукты, мед, мясные и молочные продукты как местных производителей, так и фермеров из других регионов. Также свою продукцию могут реализовать и пенсионеры, для которых торговые места выделяются на безвозмездной основе. Важно, что все товары сертифицированы и полностью отвечают требованиям безопасности. Ярмарки у музея имени Алабина и ДК «Октябрь» открыты для посетителей в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 17.00.

Стоит отметить, что на муниципальных ярмарках действует единый дизайн-код, используются фартуки, ценники и другие элементы единого образца.

Для обеспечения качества и безопасности продукции, реализуемой на муниципальных ярмарках Самары организовано постоянное присутствие лаборатории ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». Помимо осуществления систематических проверок качества и безопасности реализуемой продукции, лаборатория предоставляет услуги ветеринарно-санитарной экспертизы.

Фото: администрация Самары