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26 апреля в «МТЛ Арена» состоятся финальные игры, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели.
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В Самаре стартовали игры Суперфинала Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

21 апреля 2025 17:09
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26 апреля в «МТЛ Арена» состоятся финальные игры, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели.

В Самаре начались отборочные игры Суперфинала XVIII Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Поболеть за ребят можно на четырёх площадках: спорткомплекс «Олимп», спортивная школа «Чайка» и две площадки СК «Молодёжный».

В этом году крупнейший социально-спортивный проект России объединил сотни тысяч школьников из 81 региона страны. На финальную часть в Самару прибыли 40 сильнейших школьных сборных страны – по 20 команд от юношей и девушек. Завтра пройдут очередные игры: сборная юношей из Самарской области в 13:00 в СК «Олимп» встретится с ребятами из Алтайского края, а самарские девушки - в то же время в СК «Молодёжный» с баскетболистками из Нижегородской области.

26 апреля в Универсальном комплексе «МТЛ Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Матчи стартуют в 12:30 (время местное).

Программа Суперфинала включает конкурсы, образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также семь мастер-классов для школьников Самарской области. Их проведут олимпийские чемпионы и призёры чемпионатов мира и Европы.

Поддержать участников этого праздника школьного спорта могут все желающие! Ознакомиться с программой игр можно на официальном сайте лиги https://kes-basket.ru/.

 

Фото предоставлено пресс-службой "Т Плюс"

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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